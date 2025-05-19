Елфимов: сомнений в своём безоговорочном крахе нет даже у отпетых укротеррористов

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Иногда большие и сложные политические вопросы лучше понять на простых житейских примерах. Это все равно, что объяснять на пальцах… Сейчас все явственнее становится вопрос: что делать с побежденной Украиной?

То, что Украина, начав борьбу с Россией еще в 1991 году, когда она жадно проглотила «подаренный» ей Ельциным Крым, сегодня, в 2025 году, проиграла полностью – в этом нет ни у кого никаких сомнений. Их нет даже у тех упоротых, кто не по мобилизации, а в охотку полез на танк, чтобы участвовать в «сафари на русских», а потом был вынужден драпануть из Курской области, остужая поджаренные пятки быстрым бегом.