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Елфимов: сомнений в своём безоговорочном крахе нет даже у отпетых укротеррористов

19 мая 2025 08:01
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Время авторской журналистики. В эфире СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: сомнений в своём безоговорочном крахе нет даже у отпетых укротеррористов-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Иногда большие и сложные политические вопросы лучше понять на простых житейских примерах. Это все равно, что объяснять на пальцах… Сейчас все явственнее становится вопрос: что делать с побежденной Украиной?

То, что Украина, начав борьбу с Россией еще в 1991 году, когда она жадно проглотила «подаренный» ей Ельциным Крым, сегодня, в 2025 году, проиграла полностью – в этом нет ни у кого никаких сомнений. Их нет даже у тех упоротых, кто не по мобилизации, а в охотку полез на танк, чтобы участвовать в «сафари на русских», а потом был вынужден драпануть из Курской области, остужая поджаренные пятки быстрым бегом. 

Подробности читайте здесь.

# Международная политика # Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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