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Прямая встреча Путина и Трампа пока не готовится

19 мая 2025 13:46
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Прямая встреча Путина и Трампа пока не готовится-0

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в настоящий момент не готовится. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Путин и Трамп созвонятся 19 мая вечером. Перед телефонным разговором лидеров государств Дмитрий Песков обозначил, что российская сторона готова к работе по урегулированию нюансов вокруг украинского вопроса. А урегулирование конфликта связано с их большим количеством.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что телефонный разговор между лидерами стран имеют важное значение на фоне прошедших переговоров Москвы и Киева в Стамбуле 16 мая.

Трамп будет разговаривать с Путиным 19 мая, потому что украинский вопрос зашёл в тупик - Венс

# Владимир Путин # Дональд Трамп # Дмитрий Песков

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