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Трамп будет разговаривать с Путиным 19 мая, потому что украинский вопрос зашёл в тупик - Венс

19 мая 2025 13:32
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Трамп будет разговаривать с Путиным 19 мая, потому что украинский вопрос зашёл в тупик - Венс-0

Соединенные Штаты считают, что украинский мирный процесс находится в тупике. Именно поэтому американский лидер Дональд Трамп 19 мая будет созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил вице-президент Америки Джей Ди Венс, пишет РИА Новости.

Венс сообщил, что Трамп по итогам телефонных переговоров с лидером Российской Федерации сделает публичные заявления. Американский лидер также намерен после разговора с Путиным переговорить с Зеленским.

Телефонный звонок между главами государств Дональдом Трампом и Владимиром Путиным должен состояться 19 мая в 17:00 по московскому времени. 

# Дональд Трамп # Владимир Путин

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