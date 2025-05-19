Трамп будет разговаривать с Путиным 19 мая, потому что украинский вопрос зашёл в тупик - Венс

Соединенные Штаты считают, что украинский мирный процесс находится в тупике. Именно поэтому американский лидер Дональд Трамп 19 мая будет созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил вице-президент Америки Джей Ди Венс, пишет РИА Новости.

Венс сообщил, что Трамп по итогам телефонных переговоров с лидером Российской Федерации сделает публичные заявления. Американский лидер также намерен после разговора с Путиным переговорить с Зеленским.

Телефонный звонок между главами государств Дональдом Трампом и Владимиром Путиным должен состояться 19 мая в 17:00 по московскому времени.