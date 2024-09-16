Герои живы, пока помнят их имена. В Полоцке курсирует автобус с портретами фронтовиков, партизан и подпольщиков. Передвижная экспозиция знакомит жителей и гостей города с биографиями соотечественников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут – символичен.

Именно в его направлении советские войска освобождали Полоцк летом 1944-го. На одной из фотографий связная партизанской бригады «Неуловимые» Лилия Костецкая. В начале войны 22-летняя девушка поступила на службу в паспортный стол, собирала сведения о гарнизоне противника, карательных операциях и предупреждала товарищей о возможных облавах. Также на баннерах в салоне автобуса информация обо всех воинских частях, которые отличились при освобождении города и были удостоены почетного наименования «полоцких». Именами их командиров названы улицы и остановочные пункты, через которые проложен «Маршрут освобождения».

Татьяна Колонтаева, жительница Полоцка:

В этом автобусе размещена фотография моего дедушки – Катушенок Александр Викентьевич, он участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны.

Приятно, что помнят в автобусном парке о том, что происходило во время Великой Отечественной войны и чтят память героев. Побольше бы нам таких автобусов.

Борис Вайсман, заместитель директора по идеологической работе автопарка № 2 Полоцка – филиал ОАО «Витебскоблавтотранс»:

Люди с благодарностью звонят руководству парка, благодарят за открытие этого маршрута, потому что в автобусе размещено более 50 фотографий родственников полочан, участников Великой Отечественной войны.