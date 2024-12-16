Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Бахрейном

Азарёнок: тайная сила сквозь века идёт к мировому господству, а мешают ей народные лидеры, ей мешает Лукашенко

«В свое время в литературе была популярна тема «могущественного ордена» в нашем КГБ, который противостоит мировым тайным силам. Это, конечно, оказалось неправдой, но вот особый архив СССР существовал. В нем содержались документы масонских лож и тайных организаций, вывезенные из Европы после войны…»