Прямой эфир

Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Бахрейном

16 декабря 2024 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь заинтересована в расширении связей с Бахрейном. Об этом говорится в поздравительном послании Президента, адресованном королю островного государства, а также народу страны по случаю празднования национального дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Бахрейном-2

Александр Лукашенко выразил уверенность, что более полная реализация всех возможностей сотрудничества, расширение политического диалога, а также активизация взаимодействия по разным направлениям – соответствует интересам обоих народов. У наших стран хорошие перспективы в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Республиканский благотворительный марафон «Наши дети» стартует в Беларуси
16 декабря 2024 07:02

Республиканский благотворительный марафон «Наши дети» стартует в Беларуси

Дипломаты посольства Беларуси в Сирии вернулись в Минск
16 декабря 2024 06:43

Дипломаты посольства Беларуси в Сирии вернулись в Минск

Азарёнок: тайная сила сквозь века идёт к мировому господству, а мешают ей народные лидеры, ей мешает Лукашенко
15 декабря 2024 17:52

Азарёнок: тайная сила сквозь века идёт к мировому господству, а мешают ей народные лидеры, ей мешает Лукашенко