Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Бахрейном

Беларусь заинтересована в расширении связей с Бахрейном. Об этом говорится в поздравительном послании Президента, адресованном королю островного государства, а также народу страны по случаю празднования национального дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что более полная реализация всех возможностей сотрудничества, расширение политического диалога, а также активизация взаимодействия по разным направлениям – соответствует интересам обоих народов. У наших стран хорошие перспективы в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.