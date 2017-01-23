Елена Дробот, учитель начальных классов: Неповторимость каждого человека выражается и в его почерке!

Сегодня весь мир отмечает оригинальный праздник – День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма. Он учреждён специально, чтобы напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нём и о неповторимости почерка каждого человека.

Это, действительно, злободневный вопрос: многие из нас забыли, когда ручку в руках держали – её заменили кнопки на клавиатуре. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –учитель начальных классов ГУО «Гимназия №31 г.Минска» – Елена Дробот .