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Елена Дробот, учитель начальных классов: Неповторимость каждого человека выражается и в его почерке!

23 января 2017 08:40
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Сегодня весь мир отмечает оригинальный праздник – День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма. Он учреждён специально, чтобы напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нём и о неповторимости почерка каждого человека.

Это, действительно, злободневный вопрос: многие из нас забыли, когда ручку в руках держали – её заменили кнопки на клавиатуре.  Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –учитель начальных классов ГУО «Гимназия №31 г.Минска» – Елена Дробот .

# Праздники # общество # Елена Дробот # Фотофакт

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