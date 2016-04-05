Отключать отопление в административных зданиях Минска начнут 6 апреля, в жилых домах – 8 апреля

Новости Беларуси. 6 апреля в Минске начнут отключать отопление в административных зданиях. В жилые дома столицы тепло перестанет поступать с 8 апреля. В больницах, поликлиниках, школах и детских садах батареи пока останутся теплыми.

Марина Малаева, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Принято решение Минского горисполкома о завершении отопительного периода с 6 апреля для административных и общественных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов. С 8 апреля – для жилищного фонда, гостиниц, общежитий и учебных заведений.

Накануне начали отключать отопление в Гродненской области. В первую очередь административные, общественные и промышленные объекты. Кстати, решение об отключении местные исполкомы принимают самостоятельно, руководствуясь графиком и погодными условиями. Среднесуточная температура воздуха должна быть 8 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.