Доцент БелГУТа: вызывает очень сильное возмущение то, что белорусы призывают к экономическим санкциям против своего народа

Новости Беларуси. Экономические санкции – это инструмент политического давления (притом инструмент сомнительной эффективности). Тем не менее коллективный Запад в очередной раз идет по такому пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Во-первых, это возможность под благовидным предлогом защиты демократии выдавить с рынков крупные белорусские предприятия – попросту устранить конкурентов.

Екатерина Забенько:

Во-вторых (и это, похоже, главная цель), разрушить белорусскую экономику, а значит, ухудшить наше с вами благосостояние вплоть до полного обнищания. Хотя тех, кто не брезгует такими методами, едва ли волнует достаток и жизнь обычного гражданина. О том, кто и почему заинтересован в санкциях в отношении Беларуси, неоднократно говорили эксперты, в том числе и в эфире нашего телеканала. Екатерина Забенько:

«Доброжелатели», которые сегодня призывают мировое сообщество к санкциям, рассчитывают, что вину за издержки, которые повлекут за собой санкции, белорусы возложат на руководство страны, а не на тех, кто буквально выпрашивает экономические репрессии в отношении нашей общей страны, читай – каждого ее жителя. И, похоже, эти «доброжелатели» слишком далеки от понимания запросов обычных белорусов.

Галина Чаянкова, доцент Белорусского государственного университета транспорта:

У меня вызывает очень сильное непонимание и возмущение то, что белорусы, люди, родившиеся здесь, выросшие, получившие образование, работавшие, призывают к экономическим санкциям не против страны, а против своего народа, против каждого человека, против их родственников, друзей, против меня. Ведь санкции – это всегда ухудшение экономической ситуации, это всегда проблемы. А они хотят проблемы, я повторяю, не столько государству, сколько людям, народу Беларуси, своим родным и близким, жителям одной страны.

Эти санкции будут отражаться на состоянии, на благосостоянии белорусского народа. Поэтому мы против введения санкций.

Я считаю, что все санкции направлены для того, чтобы напугать нашего Президента. Но от этого страдаем мы, простой белорусский народ. Это отразилось на моей семье. Мы планировали провести прекрасный отпуск в Европе. Но мы не можем этого сделать, мы остаемся здесь, в Беларуси. Не рады нас там видеть, значит, не рады.