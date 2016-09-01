Электронная очередь впервые введена на границе Беларуси с ЕС: пилотный проект – на пункте пропуска «Брест»

Новости Беларуси. Электронная очередь впервые введена на границе Беларуси с Евросоюзом. Пилотный проект запустили на одном из самых загруженных терминалов страны – в международном пункте пропуска «Брест».

Автодорожный пункт пропуска «Брест». Разгар рабочего дня. В очереди порядка 200 автомобилей. И такая картина здесь привычна. Через самую оживленную артерию, соединяющую Беларусь и Польшу, в сутки проходит до трех тысяч транспортных средств.

Виктор Рясный, директор коммунального предприятия «Приграничный сервис»:

Организована эта очередь в целях улучшения условий пересечения государственной границы. Наш пилотный проект в Бресте апробируется. Если будет положительный опыт, будет перенесен еще на 17 погранпереходов.

Суть приграничного ноу-хау проста и понятна. При въезде в зону ожидания камера считывает номер авто, который позже загорается на огромном табло. Благодаря этому и видно, кто за кем располагается в очереди.

Бартоломей Гаврилюк, водитель (Польша):

Что касается плюсов, то все достаточно быстро идет. Очереди большой нет. Из недостатков отмечу небольшие замешательства. Не всегда знаем, как ехать. Но со временем, думаю, все наладится.

Пересечь границу теперь можно и вовсе без очереди. Правда, в этом случае придется отдать «копейку». Базовую величину в выходной день или порядка 17 рублей в будний. Платными благами в первый же день воспользовались несколько десятков автомобилистов.

Максим Мусаев, водитель:

Хорошо, что сделали. Вообще надо на всех пропусках такое вводить. Потому что для тех, кто из Минска ездит, это очень важно. Потому что какая дорога. Три часа доехать и еще три часа отстоять. И это хорошо, если три.

С первого дня осени претерпел изменения и порядок вывоза автомобильного топлива из Беларуси. Ограничения, действовавшие на протяжении пяти лет, с этого дня полностью отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Селивонец, заместитель начальника Брестской таможни по идеологической работе:

Граждане могут вывозить автомобильное топливо в конструктивных баках транспортных средств и плюс 10 литров в дополнительных емкостях.

Выезжать за пределы Таможенного союза на одном автомобиле белорусы теперь могут чаще одного раза в восемь дней. И при этом не платить никаких пошлин.