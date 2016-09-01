Уникальная выставка промышленных и продовольственных товаров «Кряк» открылась 1 сентября в Минске

Новости Беларуси. Желтый утенок ломает цены. 1 сентября в первый день осени в Минске открылась уникальная выставка промышленных и продовольственных товаров. Вот уже в 14-й раз здесь по закупочным ценам можно приобрести одежду, обувь, бытовую технику, продукты питания, текстиль – и это лишь малая часть ассортимента.

Фанфары, приветственное слово и красная ленточка – торжественность момента на лицо. О том, что шоппинг – это не всегда большие финансовые и временные траты, еще на входе предупреждает (ведь он желтый) кряк. И вот зеленый цвет – праздник и для глаз.

Оксана Рудакова, ведущий специалист ЧП «Экспонент»:

У нас более 500 наименований изделий. Цены у нас 2014 года. И на эти цены мы сделали скидку до 40%.

И для желудка. И на здоровье.

Любовь Иванова, продавец:

Нормализует сон, успокаивает нервную систему. Это очень сильный мед.

Любовь Иванова вот уж как 8 лет делает жизнь белорусов не только слаще. В ее арсенале свыше 15 разновидностей чудодейственного эликсира. К примеру, клеверный – расширяет сосуды. Цена такого янтарного лекарства – от 9 рублей. А вот Анна Алексеевна предлагает пилюлю для души: трикотаж женский, мужской и подростковый.

Анна Лапневская, продавец:

Самые дешевые – от 155 тысяч и до 288.

2,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что за 11 дней «Кряк» в столичном Дворце искусств посетят около 50 тысяч покупателей. Среди первых – Маргарита Николаевна. Председатель Первомайской районной организации Белорусского фонда мира признается: она завсегдатай такого праздника. Сегодня целенаправленно шла за чалмой.

Маргарита Савчик, покупатель:

Для пенсионеров очень удобно. Нормальная цена, приемлемая. В магазине дороже.

Бытовая техника, одежда, обувь, косметика, продукты питания и текстиль. Десятки белорусских производителей. И наших, к слову, здесь большинство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Картавицкая, заместитель директора ЧП «Экспонент»:

За 2,5 года проект приобрел постоянных как покупателей, так и участников. Для покупателей проект интересен тем, что здесь можно приобрести различные группы товаров по хорошим выгодным ценам. Для реализаторов – тем, что можно выгодно подать большой объем товаров.