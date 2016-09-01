По поручению Президента правительство изучит проблему занятости молодых людей с особенностями развития

Новости Беларуси. Не потерять себя в жизни и найти в профессии. О том как помочь адаптироваться и стать полноценными людьми таким «особенным» детям говорили сегодня в 13-ой школе-интернате Минска. В день знаний учебное заведение посетил глава государства. Сегодня здесь получают образование 120 детей с нарушением слуха. Для них созданы все необходимые условия: оборудованы современные классы, есть слуховые тренажеры. Ребята получают точно такое же среднее образование, как и в обычных школах. Правда, учатся они не 11, а 12 лет. Президент ознакомился с условиями в школе-интернате, пообщался с детьми и педагогами, и, конечно же, поздравил их с Днем знаний.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сегодня впервые для себя, долго думая, открыл такую вещь: никакие вы не инвалиды, абсолютно нет. Вы такие же, как и мы, просто немножечко от нас отличаетесь, совсем чуть-чуть. И государство должно для вас сделать совсем немного, на это немножко, на это чуть-чуть сделать так, чтобы вы вообще были незаметны в обществе, чтобы были абсолютно такими, как мы. Конечно, есть люди действительно с ограниченными способностями и возможностями, которые перемещаются на коляске, ходить не могут, не дай бог, конечно. Пусть их немного, но они есть. Для этих людей мы должны сделать так, чтобы они спокойно могли выйти из своего жилища, чтобы они могли пойти в центр развлечений или заняться любимым делом. Это главное, что должно сделать государство.

Взрослых детишек, которые здесь занимаются и преподавателей особенно, руководство нашей школы заботит то, какой дальше вы изберете путь. Я вам обещаю, что здесь проблем у вас не будет.

Мы договорились, что в правительстве мы еще раз изучим проблему занятости, чтобы все вы нашли свое место в этой жизни, чтобы вы могли работать и зарабатывать для себя и своих детей.

Спасибо всем педагогам за тот труд, который они вкладывают в вас. Это благодаря им вы становитесь намного образованней, лучше, патриотами своей страны. Вы любите, я вижу, свою страну. Спасибо вам за это и поздравляю вас всех с началом долгого, порой нудного, тяжелого пути. Будем ждать июня месяца, когда вы промежуточный финиш осуществите. А кто-то уйдет в эту большую жизнь из этой прекрасной школы. Я вас поздравляю с Днем знаний, с началом учебного года.

В настоящее время в Беларуси около 144 тысяч детей с особенностями развития. Работают 238 учреждений специального образования. Впрочем, тенденции последнего времени таковы, что многие ребята с нарушениями слуха и другими особенностями учатся в обычных школах. Общие для системы образования проблемы поднимались и 31 августа, в ходе посещения Александра Лукашенко школы-интерната. Речь шла и о статусе учителя, и заработных платах. Как отметил глава государства, поднять зарплату учителям нужно, как минимум, на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.