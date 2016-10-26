В Минске открылся полностью автоматический паркинг: до конца 2016 протестировать можно бесплатно

Новости Беларуси. Пять этажей, более 1000 парковочных мест, три выхода в город, система фиксации – и все это без участия человека. В Минске начал работу «Умный паркинг». Создатели утверждают, что это пример применения новых технологий.

Автономная система подсказывает, где и сколько свободных мест, а в случае полной загруженности парковки шлагбаум и вовсе не откроется.

Неплательщики и автомобилисты, которые не соблюдают правила паркинга, попадают в черный список.

Система создает историю каждого посетителя.

Каждый этаж имеет свой яркий цвет, по которому его легко запомнить. Приятный бонус:

до конца 2016 года любой автомобилист бесплатно сможет протестировать интеллектуальную систему.

Александр Курныш, исполнительный директор:

Мы постарались, чтобы этот паркинг впитал в себя абсолютно все системы, которые используются на всех паркингах.

Реализовали возможность для мотоциклистов оставить свой байк.

Необходимо будет всего лишь продиктовать свой мобильный номер через переговорное устройство на въезде. А для того, чтобы покинуть паркинг, необходимо в паркомате ввести номер своего мобильного телефона, произвести оплату и покинуть его.

Посетитель:

Честно говоря, уже давно ждали. Потому что в этом районе катастрофически не хватает мест для парковки, особенно в дневное время. Видно, что всё сделано на новом уровне. Это очень классно и хорошо для нас.