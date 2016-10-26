В Минске открылся полностью автоматический паркинг: до конца 2016 протестировать можно бесплатно

Новости Беларуси. Пять этажей, более 1000 парковочных мест, три выхода в город, система фиксации – и все это без участия человека. В Минске начал работу «Умный паркинг». Создатели утверждают, что это пример применения новых технологий.
Автономная система подсказывает, где и сколько свободных мест, а в случае полной загруженности парковки шлагбаум и вовсе не откроется.
Неплательщики и автомобилисты, которые не соблюдают правила паркинга, попадают в черный список.
Система создает историю каждого посетителя.
Каждый этаж имеет свой яркий цвет, по которому его легко запомнить. Приятный бонус:
до конца 2016 года любой автомобилист бесплатно сможет протестировать интеллектуальную систему.
Александр Курныш, исполнительный директор:
Мы постарались, чтобы этот паркинг впитал в себя абсолютно все системы, которые используются на всех паркингах.
Реализовали возможность для мотоциклистов оставить свой байк.
Необходимо будет всего лишь продиктовать свой мобильный номер через переговорное устройство на въезде. А для того, чтобы покинуть паркинг, необходимо в паркомате ввести номер своего мобильного телефона, произвести оплату и покинуть его.
Посетитель:
Честно говоря, уже давно ждали. Потому что в этом районе катастрофически не хватает мест для парковки, особенно в дневное время. Видно, что всё сделано на новом уровне. Это очень классно и хорошо для нас.