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«Экспортную выручку планируется увеличить до 46 млрд долларов». Червяков рассказал о задачах Минэкономики на 2022 год

21 сентября 2021 16:56
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Новости Беларуси. На заседании в Совете министров озвучили прогнозы социально-экономического развития на 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Экспортную выручку планируется увеличить до 46 млрд долларов». Червяков рассказал о задачах Минэкономики на 2022 год-1

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Нарастить экспорт. Экспортную выручку планируется увеличить до 46 миллиардов долларов при положительном сальдо более 2 миллиардов долларов. Для нас это очень важная задача. Рынки растут. И наша задача – максимально продать нашу продукцию. Кроме этого мы видим вопросы и ставим задачу перед собой по увеличению инвестиций в экономику. Планируется нарастить объемы вложений более 36 миллиардов долларов, это с темпом 103,3%.  

В целом прогнозный документ сформирован с учетом санкционных рисков.  

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# Экономика # общество # Александр Червяков # Фотофакт

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