«Экспортную выручку планируется увеличить до 46 млрд долларов». Червяков рассказал о задачах Минэкономики на 2022 год

Новости Беларуси. На заседании в Совете министров озвучили прогнозы социально-экономического развития на 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Нарастить экспорт. Экспортную выручку планируется увеличить до 46 миллиардов долларов при положительном сальдо более 2 миллиардов долларов. Для нас это очень важная задача. Рынки растут. И наша задача – максимально продать нашу продукцию. Кроме этого мы видим вопросы и ставим задачу перед собой по увеличению инвестиций в экономику. Планируется нарастить объемы вложений более 36 миллиардов долларов, это с темпом 103,3%.

В целом прогнозный документ сформирован с учетом санкционных рисков.