Новости экономики за 01.12.2021

К новостям экономики. На сколько вырос экспорт белорусских компьютерных услуг? Как новый штамм коронавируса связан с ценами на алмазы и о чем стоит помнить владельцам автомобилей? В программе Новости «24 часа» на СТВ Кристина Сущеня с деловым обзором среды.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА АЛМАЗЫ ВЫРОСЛИ ИЗ-ЗА НОВОГО ШТАММА COVID-19 Мировые цены на необработанные алмазы выросли на 10 % всего за пару дней. Причина в опасениях сбоя поставок из африканских стран, где уже зафиксировали вспышки нового штамма омикрон. Речь о ЮАР, где расположены основные шахты крупнейшей в мире алмазодобывающей компании. Индия как основной экспортер обработанных алмазов начала ограничивать закупки сырья и использовать внутренние запасы.