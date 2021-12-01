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Новости экономики за 01.12.2021

01 декабря 2021 19:03
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К новостям экономики. На сколько вырос экспорт белорусских компьютерных услуг? Как новый штамм коронавируса связан с ценами на алмазы и о чем стоит помнить владельцам автомобилей?  

В программе Новости «24 часа» на СТВ Кристина Сущеня с деловым обзором среды.  

Новости экономики за 01.12.2021-1

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА АЛМАЗЫ ВЫРОСЛИ ИЗ-ЗА НОВОГО ШТАММА COVID-19

Мировые цены на необработанные алмазы выросли на 10 % всего за пару дней. Причина в опасениях сбоя поставок из африканских стран, где уже зафиксировали вспышки нового штамма омикрон. Речь о ЮАР, где расположены основные шахты крупнейшей в мире алмазодобывающей компании. Индия как основной экспортер обработанных алмазов начала ограничивать закупки сырья и использовать внутренние запасы.  

Новости экономики за 01.12.2021-4

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ПОМЕНЯТЬ СТАРЫЕ ДЕНЬГИ НА НОВЫЕ

Белорусские банкноты образца 2000 года нужно успеть обменять на образец 16-го до 31 декабря, потому как с 1 января деньги номиналом от 100 рублей до 200 тысяч будут считаться недействительными. И обменять купюры можно только в одном месте: кассах Нацбанка на ул. Толстого, 6 в Минске.

Новости экономики за 01.12.2021-7

И официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 1 декабря евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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