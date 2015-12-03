Эксперты обсудят в Минске вопросы предоставления убежища и опыт в сфере вынужденной миграции

Новости Беларуси. Тема беженцев звучит сегодня, 3 декабря, в Минске. Эксперты из Бельгии, Германии, Латвии, Польши и Румынии, а также представители ЕС, ООН и стран Восточного партнерства собрались для обмена опытом в сфере предоставления убежища иностранным гражданам. Только с начала года в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о защите обратились более тысячи ста иностранцев из 23 стран мира. Приходится констатировать, что и поток мигрантов значительно возрос. Среди них большинство составляют граждане Украины и Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Страны должны консолидировать свои усилия по тому, чтобы ввести так называемые общую процедуру рассмотрения ходатайств, чтобы лицо, которое прибыло, допустим, в Российскую Федерацию, если оно уже обратилось, то ожидало уже статус беженца, а не передвигалось из Республики Беларусь в Европейский Союз или в Российскую Федерацию для того, чтобы найти более выгодные для себя условия проживания, интеграции и так далее.