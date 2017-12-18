Это будет не бумажный меморандум, а конкретно действующий документ: Минск и Уфа стали городами-побратимами

Новости Беларуси. Минск и Уфа стали городами-побратимами, меморандум подписан 18 декабря. Он предполагает развитие двусторонних отношений в промышленности, торговле, культуре и спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российских гостей заинтересовал опыт Минска в благоустройстве и строительстве. Внимание привлекло и развитие нашего электротранспорта.



Ирек Ялалов, глава Администрации городского округа города Уфа:

Очень интересно развитие электробусов и трамваев. У нас есть предложение для белорусских друзей, товарищей в этом направлении сделаем конкретное предложение, как более детально все изучим, потому что развитию современных видов общественного транспорта, мы собираемся уделять очень пристальное внимание.



Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Все в наших руках, поэтому мы подписали меморандум и я надеюсь, что это будет не бумажный меморандум, а конкретно действующий документ, который позволит взаимовыгодное сотрудничество как Минску, так и Уфе.



Гости также посетили «Минск-Арену». Их интересовал опыт содержания многофункционального комплекса. И он обязательно будет использован для развития спортивной инфраструктуры в Уфе.



Артур Хромец, заместитель главы Администрации городского округа города Уфа:

Комплекс очень интересен тем, что он совмещает в себе не только какие-то площадки спортивные, но и еще я так услышал, что здесь и медицинские центры и так далее. 16 гектаров занимает, это очень большой для нас. Интересны эти моменты в плане того, что у нас не хватает спортивных комплексов.