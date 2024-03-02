Как не стать жертвой мошенников, смотрите в ток-шоу «Большой город»
Они вынуждают людей брать кредиты, продавать квартиры, инвестировать деньги в несуществующие проекты, отдавать последнее ради решения придуманных проблем. О популярных видах телефонного мошенничества и способах, как их избежать, пойдет речь в ток-шоу «Большой город».
Сыграть на чувствах людей, пообещать быстрый заработок, запугать и устроить маскарад с участием несуществующих персонажей. Что делать, если вам позвонили, чтобы помочь родственникам?
20 тысяч долларов. Я опешила, говорю: «У меня нет».
Как не стать жертвой преступного сценария и не вестись на быстрый заработок?
Предлагают баснословный доход, краткие сроки. Необходимо всего лишь перечислить деньги на такой-то счет.
Огромные суммы, которые люди отдают добровольно посторонним.
Столичная пенсионерка отдала мошенникам 760 тысяч евро.
По какому принципу телефонные мошенники находят выгодные контакты?
Звонки, поступающие на стационарные номера наших жертв, производятся рандомно.
В помощь мошенникам искусственный интеллект. Как нейросети помогают создавать дипфейки?
Все, что мы видим и слышим, может быть не тем, чем кажется.
Когда не нужно брать трубку или вовремя закончить разговор, чтобы сохранить деньги?
О том, как не стать жертвой мошенников, смотрите 3 марта в 10:00