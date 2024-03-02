Как не стать жертвой мошенников, смотрите в ток-шоу «Большой город»

Они вынуждают людей брать кредиты, продавать квартиры, инвестировать деньги в несуществующие проекты, отдавать последнее ради решения придуманных проблем. О популярных видах телефонного мошенничества и способах, как их избежать, пойдет речь в ток-шоу «Большой город».

Сыграть на чувствах людей, пообещать быстрый заработок, запугать и устроить маскарад с участием несуществующих персонажей. Что делать, если вам позвонили, чтобы помочь родственникам?

20 тысяч долларов. Я опешила, говорю: «У меня нет».

Предлагают баснословный доход, краткие сроки. Необходимо всего лишь перечислить деньги на такой-то счет.

Как не стать жертвой преступного сценария и не вестись на быстрый заработок?

Все, что мы видим и слышим, может быть не тем, чем кажется.

Когда не нужно брать трубку или вовремя закончить разговор, чтобы сохранить деньги?