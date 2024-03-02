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Как не стать жертвой мошенников, смотрите в ток-шоу «Большой город»

02 марта 2024 08:32
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Они вынуждают людей брать кредиты, продавать квартиры, инвестировать деньги в несуществующие проекты, отдавать последнее ради решения придуманных проблем. О популярных видах телефонного мошенничества и способах, как их избежать, пойдет речь в ток-шоу «Большой город».

Как не стать жертвой мошенников, смотрите в ток-шоу «Большой город»-1

Сыграть на чувствах людей, пообещать быстрый заработок, запугать и устроить маскарад с участием несуществующих персонажей. Что делать, если вам позвонили, чтобы помочь родственникам?

Как не стать жертвой мошенников, смотрите в ток-шоу «Большой город»-4

20 тысяч долларов. Я опешила, говорю: «У меня нет».

Как не стать жертвой мошенников, смотрите в ток-шоу «Большой город»-7

Как не стать жертвой преступного сценария и не вестись на быстрый заработок?

Предлагают баснословный доход, краткие сроки. Необходимо всего лишь перечислить деньги на такой-то счет.

Как не стать жертвой мошенников, смотрите в ток-шоу «Большой город»-10

Огромные суммы, которые люди отдают добровольно посторонним.

Как не стать жертвой мошенников, смотрите в ток-шоу «Большой город»-13

Столичная пенсионерка отдала мошенникам 760 тысяч евро.

Как не стать жертвой мошенников, смотрите в ток-шоу «Большой город»-16

По какому принципу телефонные мошенники находят выгодные контакты?

Как не стать жертвой мошенников, смотрите в ток-шоу «Большой город»-19

Звонки, поступающие на стационарные номера наших жертв, производятся рандомно.

В помощь мошенникам искусственный интеллект. Как нейросети помогают создавать дипфейки?

Как не стать жертвой мошенников, смотрите в ток-шоу «Большой город»-22

Все, что мы видим и слышим, может быть не тем, чем кажется.

Когда не нужно брать трубку или вовремя закончить разговор, чтобы сохранить деньги?

О том, как не стать жертвой мошенников, смотрите 3 марта в 10:00

# Мошенничество # общество

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