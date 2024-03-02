Память узников гетто почтили в Минске

2 марта в Беларуси вспоминают события 1942 года, когда нацистами были расстреляны около 5 тысяч узников Минского гетто. Массовое убийство каратели устроили прямо в лагере, а тела жертв сбросили в бывший карьер. Сегодня на этом месте скорби находится мемориальный комплекс «Яма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне он стал местом притяжения для всех неравнодушных: представителей общественных, религиозных организаций, еврейской общины Минска. Люди несли к подножию монумента цветы, зажигали свечи. Под звуки метронома почтили память погибших. Трагедия Холокоста затронула каждую еврейскую семью в Беларуси и не только.

Сегодня в нашей стране делается все возможное, чтобы трагические события тех лет не были преданы забвению, а виновные в преступлениях против мира и безопасности человечества – названы. В годы оккупации Беларусь прошла через все ужасы гитлеровского геноцида. На нашей земле было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей, в том числе более 70 еврейских гетто.