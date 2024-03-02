Первый слёт добровольных пограничных дружин прошёл в Полоцке

Тысячи нарядов и десятки задержанных нарушителей. Более 30 лет добровольные дружины Полоцкого пограничного отряда несут службу по охране государственных рубежей. Их первый профессиональный слет состоялся в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвести итоги работы прибыли отряды из Браславского, Верхнедвинского и Миорского районов. Лучшие удостоились заслуженных наград. Переходящий приз достался дружине из Браславского района. Всего же за помощь в выполнении задач по охране государственной границы за 2023 год поощрены более полусотни местных жителей.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

Это патриоты своей страны, это те граждане, которые жили еще в советские времена, которые знают наши устои, которым небезразлична судьба нашей страны. Только в 2023 году на участке ответственности нашего отряда было выставлено более 6 тысяч пограничных нарядов. С помощью членов добровольных дружин неоднократно происходило задержание. Так и в прошлом году 37 нарушителей государственной границы были задержаны по их информации либо совместно с ними.