В Минске 20 августа пройдёт ярмарка вакансий. Предложат 500 мест

Новости Беларуси. Очередная онлайн-ярмарка вакансий пройдет 20 августа с 10:00 до 12:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мероприятии примут участие шесть организаций Минска – крупные промышленные фармацевтические и перерабатывающие предприятия.

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Соискателям предложат более 500 свободных рабочих мест. Минчане смогут ознакомиться с вакансиями, задать вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.