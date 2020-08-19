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В Минске 20 августа пройдёт ярмарка вакансий. Предложат 500 мест

19 августа 2020 15:25
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Новости Беларуси. Очередная онлайн-ярмарка вакансий пройдет 20 августа с 10:00 до 12:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 20 августа пройдёт ярмарка вакансий. Предложат 500 мест-1

В мероприятии примут участие шесть организаций Минска – крупные промышленные фармацевтические и перерабатывающие предприятия.

Подробнее здесь.

Соискателям предложат более 500 свободных рабочих мест. Минчане смогут ознакомиться с вакансиями, задать вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.

# Работа в Минске # общество # Фотофакт

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