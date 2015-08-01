Начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома – о столичной службе быта

Новости Беларуси. Служба быта. Соответствует ли столичный уровень международным стандартам и как работает здесь сочетание «цена-качество» – на эти и другие вопросы ответит гость программы «Большой город» на СТВ. В студии начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко.
Какие услуги сегодня оказывают бытовые службы? Что востребовано, а что уходит в историю?
Какие «новинки» в сфере бытового обслуживания появились в столице за последнее время? Есть какие-то нестандартные предложения?
Об этом и многом другом по теме вы узнаете из этого выпуска программы «Большой город» на СТВ!
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