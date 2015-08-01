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Начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома – о столичной службе быта

01 августа 2015 16:31
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Новости Беларуси. Служба быта.  Соответствует ли столичный уровень  международным стандартам и как работает здесь сочетание «цена-качество» – на эти и другие вопросы ответит гость программы «Большой город» на СТВ. В студии начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко.

Какие услуги сегодня оказывают бытовые службы? Что востребовано, а что уходит в историю?

Какие «новинки»  в сфере бытового обслуживания появились в столице за последнее  время?  Есть какие-то нестандартные предложения? 

Об этом и многом другом по теме вы узнаете из этого выпуска программы «Большой город» на СТВ!

А если у вас есть любопытная информация и вы готовы предложить интересную тему – звоните нам.

Телефоны горячей линии СТВ: 290 66 00 – городской, 1-600-700 – мобильный.

# общество # Бытовое обслуживание населения # Юрий Натычко

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