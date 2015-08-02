День ВДВ отмечается 2 августа в Беларуси

Новости Беларуси. Голубые береты, крылатая пехота, летающая гвардия. Десантники отмечают 2 августа праздник. В 2015 году у них юбилей.

Ровно 85 лет назад под Воронежем впервые в истории советских Вооруженных Сил был выброшен воздушный десант.

В 2015 году белорусская «Крылатая пехота» отмечает годовщину особенно масштабно – целых два дня. Зрителей радуют показательными выступлениями: рукопашные бои, прыжки с парашютом и форсированием водных преград.

Зрителей столько, что яблоку негде упасть. Среди них – сотни человек, облаченные в бело-голубые цвета. И это неудивительно, ведь 2 августа у крылатой гвардии юбилей – 85 лет со дня образования воздушно-десантных войск.

За эти годы мужчины, кто однажды дернул чеку парашюта и тем самым вступил в, пожалуй, самое крепкое мужское братство, повидали многое. И горячие точки в том числе. На показательном выступлении в Марьиной горке, где расположена одна из воинских частей, пролистнули самые «жаркие» страницы истории летающей гвардии.

От равнин и лесов Европы прямо под палящее солнце Афганистана. В этой непростой войне орденами и медалями были отмечены многие десантники.

Как любят говорить сами виновники торжества, бывших десантников не бывает. Зато в силах специальных операций, правопреемнике воздушно-десантных войск, можно встретить девушек. И назвать их хрупкими язык не повернется.

Елена Шкатуло, начальник склада батальона обеспечения продовольственного склада пятой отбельной бригады особого назначения Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Это непередаваемые ощущения, когда вокруг находится столько мужчин и ты помогаешь им. Женщины должны присутствовать в армии: мы так же служим, так же стреляем, бегаем, как-то помогаем.

Маневренность и высочайший уровень подготовки – еще не все. Главная стихия десантников – синее небо. И они из тех, кто постоянно следит, чтобы оно было еще и мирным. А демонстрация своих возможностей как на земле, так и в небе – не только развлечение для зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Костромин, командир отряда специального назначения Вооруженных Сил Республики Беларусь:

На этом празднике показательные выступления проводятся не только с целью показать военнослужащим, которые проходили службу раньше, то, что мы не теряем марку и продолжаем их славный путь, но и как демонстрация силы.