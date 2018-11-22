Прямой эфир

Эксперимент: можно ли в рестораны и кафе приносить свою еду?

22 ноября 2018 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня поход в ресторан для среднестатистического беларуса – уже давно не праздник, а один из вариантов культурного времяпрепровождения. В условиях сегоднящней конкуренции лояльность к гостям для заведения – превыше всего. Клиенты это знают и временами даже злоупотребляют.

Эксперимент: можно ли в рестораны и кафе приносить свою еду?-1

Мы решили проверить, всё ли готовы стерпеть представители общепита, и узнать: можно ли принести в столичные кафе свою еду и напитки, и так скажем, там их употребить.

Ксения Замулко, корресподент СТВ:
Сейчас мы проведём небольшой эксперимент. Я подготовила маленький сэндвич. Сейчас я попробую его съесть и посмотрим, сделают ли мне в ресторане замечание.

Эксперимент: можно ли в рестораны и кафе приносить свою еду?-4

Увы, трюк не прошёл. Даже дожевать не успела. В ожидании обещанной замены поинтересовались: на месте ли руководство, которое сможет обосновать интервенцию в мой «незаконный» ланч.

Дмитрий Харитонов, арт-директор сети ресторанов:
В первую очередь – это санитарные требования, потому что, в какой таре этот продукт, как он хранится, кем и где – непонятно. И бывают случаи, когда людям становится плохо, и они потом ищут крайних в этих ситуациях. И к кому они придут?! Конечно же, в ресторан. Это наше заведение и наши правила, мы их устанавливаем.

Эксперимент: можно ли в рестораны и кафе приносить свою еду?-7

Буква закона гласит: в общепите свои правила и перед продавцом – все равны.

Дария Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
В законодательстве нет прямого запрета на то, чтобы потребитель принёс свои продукты питания и употреблял непосредственно в точке общепита. Однако организация устанавливает меры по безопасности, в том числе прописывает, как поступать потребителю, какие имеются ограничения. В данном случае потребитель должен подчиняться тем правилам, которые установлены в данной точке общепита.

Эксперимент: можно ли в рестораны и кафе приносить свою еду?-10

В редких случаях ваша «ссобойка» всё же может стать венцом застолья. Однако, такое «вторжение» необходимо согласовывать с администратором или руководителем.

Ким Мазур, ресторатор:
Если речь заходит о каких-то продуктах или напитках, которые недоступны, вообще, в Респубике Беларусь, никогда не бывает препятствий к тому, чтобы они были выпиты или съедены.

Эксперимент: можно ли в рестораны и кафе приносить свою еду?-13

Дмитрий Харитонов:
Есть определённая категория продуктов, которые мы, всё-таки, допускаем. Торты эксклюзивные, которые делаются на заказ. Это является частью атмосферы, частью праздника.

Не будет вопросов и к родителям, захватившим в ресторан детское питание.

Ким Мазур:
Мы также радеем за ваших детей, как и за своих. Сложно представить заведение, в котором бы противились простому детскому питанию, там съесть пирожное любимое или свою шоколадку любимую. Ну, принёс с собой и принёс. Кушай.

Эксперимент: можно ли в рестораны и кафе приносить свою еду?-16

Откушать своё в кафе, к слову, не удастся ни в одной из стран СНГ. В Штатах на просьбу прийти со своим отреагируют категорично – отказом. Так же, как и во многих странах Европы – вас просто не поймут. А вот скандинавы в этом плане более демократичны. Если вы станете пить кофе заведения вприкуску с собственным пончиком, велика вероятность, что на вас, вообще, никто не обратит внимания.

Эксперимент: можно ли в рестораны и кафе приносить свою еду?-19

# Права человека # общество # Ксения Замулко # Дмитрий Харитонов # Дария Гулюта # Ким Мазур # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Почему нельзя играть с «Котиком»? В магазинах Гомеля выявили опасные детские игрушки
22 ноября 2018 07:06

Почему нельзя играть с «Котиком»? В магазинах Гомеля выявили опасные детские игрушки

4,5 километра светодиодов с 20 тысячами пикселей: как будет выглядеть главная ёлка Беларуси?
21 ноября 2018 21:08

4,5 километра светодиодов с 20 тысячами пикселей: как будет выглядеть главная ёлка Беларуси?

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019
21 ноября 2018 20:57

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019