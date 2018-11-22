Эксперимент: можно ли в рестораны и кафе приносить свою еду?

Сегодня поход в ресторан для среднестатистического беларуса – уже давно не праздник, а один из вариантов культурного времяпрепровождения. В условиях сегоднящней конкуренции лояльность к гостям для заведения – превыше всего. Клиенты это знают и временами даже злоупотребляют.

Мы решили проверить, всё ли готовы стерпеть представители общепита, и узнать: можно ли принести в столичные кафе свою еду и напитки, и так скажем, там их употребить. Ксения Замулко, корресподент СТВ:

Сейчас мы проведём небольшой эксперимент. Я подготовила маленький сэндвич. Сейчас я попробую его съесть и посмотрим, сделают ли мне в ресторане замечание.

Увы, трюк не прошёл. Даже дожевать не успела. В ожидании обещанной замены поинтересовались: на месте ли руководство, которое сможет обосновать интервенцию в мой «незаконный» ланч. Дмитрий Харитонов, арт-директор сети ресторанов:

В первую очередь – это санитарные требования, потому что, в какой таре этот продукт, как он хранится, кем и где – непонятно. И бывают случаи, когда людям становится плохо, и они потом ищут крайних в этих ситуациях. И к кому они придут?! Конечно же, в ресторан. Это наше заведение и наши правила, мы их устанавливаем.

Буква закона гласит: в общепите свои правила и перед продавцом – все равны. Дария Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:

В законодательстве нет прямого запрета на то, чтобы потребитель принёс свои продукты питания и употреблял непосредственно в точке общепита. Однако организация устанавливает меры по безопасности, в том числе прописывает, как поступать потребителю, какие имеются ограничения. В данном случае потребитель должен подчиняться тем правилам, которые установлены в данной точке общепита.

В редких случаях ваша «ссобойка» всё же может стать венцом застолья. Однако, такое «вторжение» необходимо согласовывать с администратором или руководителем. Ким Мазур, ресторатор:

Если речь заходит о каких-то продуктах или напитках, которые недоступны, вообще, в Респубике Беларусь, никогда не бывает препятствий к тому, чтобы они были выпиты или съедены.

Дмитрий Харитонов:

Есть определённая категория продуктов, которые мы, всё-таки, допускаем. Торты эксклюзивные, которые делаются на заказ. Это является частью атмосферы, частью праздника. Не будет вопросов и к родителям, захватившим в ресторан детское питание. Ким Мазур:

Мы также радеем за ваших детей, как и за своих. Сложно представить заведение, в котором бы противились простому детскому питанию, там съесть пирожное любимое или свою шоколадку любимую. Ну, принёс с собой и принёс. Кушай.