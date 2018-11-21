Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019

Новости Беларуси. Бургунди и оттенки фиолетового – главные цвета будущего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Марко» представляет новую коллекцию обуви и сумок «Весна-лето – 2019». Дизайнеры холдинга как всегда постарались охватить различные стилистические направления. И, конечно, ответить на потребности широкого круга покупателей. Модные тенденции в обувной индустрии оценила корреспондент Анастасия Аласания.

Первый шаг в создании собственного бизнеса в Финляндии Елена Понконнен делает вместе с холдингом «Марко». Из Витебска, обувной столицы Беларуси, она уехала 30 лет назад, чтобы сегодня вернуться в город детства уже со зрелыми идеями.

Елена Понконнен, импортер обуви «Марко:

Финский народ – он очень консервативный. Но любит комфорт, естественно, качество, удобство. В компании «Марко», конечно, выбор очень большой. Радует, что есть варианты и бюджетные, и дороже. Я рассматриваю не только «Марко», но и «Браво», даже учитывая, что ценовая категория значительно выше.

Софья Пчелко, ведущий художник-модельер ООО «Управляющая компания холдинга «Марко»:

Капсульную коллекцию Bravo Fashion dolls мы создавали с участием московской дизайн студии. Коллекция отличается изысканной изящностью, выполнена из очень сложных в работе материалов, таких как атлас, так называемая алмазная крошка. Очень много декора в виде страз. Все эти модели требуют очень тонкой работы, и многие операции выполняются вручную. Поэтому эта линейка выпускается относительно небольшим тиражом.

Кожевенно-обувной холдинг «Марко» ежегодно выпускает 5 миллионов пар обуви. Один миллион уходит на экспорт: Россия, Казахстан, Израиль, страны Балтии. Но первыми коллекцию «Весна-лето-2019» оценят в родной Беларуси. Качество, комфорт и стиль как обычно в приоритете.

Софья Пчелко:

Новинкой следующего сезона является каблучок kitten heels, то есть маленькая шпилька. Эта шпилька подходит, на мой взгляд, молодой женщине, которая не только следит за модой, но ценит комфорт и удобство. Такой каблучок выглядит изящно и отлично подойдет к офисному костюму.

Широкий выбор детской обуви. Юная модница может даже выбрать босоножки в тон маминым. Для папы – удобные кроссовки, кеды, а на работу – элегантные туфли.

Анастасия Аласания, СТВ:

В мужской линейке цветовая гамма более сдержанная. Традиционно присутствует черная и синяя обувь. Но несомненным трендом сезона, уверяют дизайнеры, станет такая расцветка – холодный красный бургунди. Модель, кстати, с облегченной подошвой.