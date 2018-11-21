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Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019

21 ноября 2018 20:57
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Новости Беларуси. Бургунди и оттенки фиолетового – главные цвета будущего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019-1

«Марко» представляет новую коллекцию обуви и сумок «Весна-лето – 2019». Дизайнеры холдинга как всегда постарались охватить различные стилистические направления. И, конечно, ответить на потребности широкого круга покупателей. Модные тенденции в обувной индустрии оценила корреспондент Анастасия Аласания. 

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019-4

Первый шаг в создании собственного бизнеса в Финляндии Елена Понконнен делает вместе с холдингом «Марко». Из Витебска, обувной столицы Беларуси, она уехала 30 лет назад, чтобы сегодня вернуться в город детства уже со зрелыми идеями.

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019-7

Елена Понконнен, импортер обуви «Марко:
Финский народ – он очень консервативный. Но любит комфорт, естественно, качество, удобство. В компании «Марко», конечно, выбор очень большой. Радует, что есть варианты и бюджетные, и дороже. Я рассматриваю не только «Марко», но и «Браво», даже учитывая, что ценовая категория значительно выше.

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019-10

Софья Пчелко, ведущий художник-модельер ООО «Управляющая компания холдинга «Марко»:
Капсульную коллекцию Bravo Fashion dolls мы создавали с участием московской дизайн студии. Коллекция отличается изысканной изящностью, выполнена из очень сложных в работе материалов, таких как атлас, так называемая алмазная крошка. Очень много декора в виде страз. Все эти модели требуют очень тонкой работы, и многие операции выполняются вручную. Поэтому эта линейка выпускается относительно небольшим тиражом.

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019-13

Кожевенно-обувной холдинг «Марко» ежегодно выпускает 5 миллионов пар обуви. Один миллион уходит на экспорт: Россия, Казахстан, Израиль, страны Балтии. Но первыми коллекцию «Весна-лето-2019» оценят в родной Беларуси. Качество, комфорт и стиль как обычно в приоритете.

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019-16

Софья Пчелко:
Новинкой следующего сезона является каблучок kitten heels, то есть маленькая шпилька. Эта шпилька подходит, на мой взгляд, молодой женщине, которая не только следит за модой, но ценит комфорт и удобство. Такой каблучок выглядит изящно и отлично подойдет к офисному костюму.

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019-19

Широкий выбор детской обуви. Юная модница может даже выбрать босоножки в тон маминым. Для папы – удобные кроссовки, кеды, а на работу – элегантные туфли.

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019-22

Анастасия Аласания, СТВ:
В мужской линейке цветовая гамма более сдержанная. Традиционно присутствует черная и синяя обувь. Но несомненным трендом сезона,  уверяют дизайнеры, станет такая расцветка – холодный красный бургунди. Модель, кстати, с облегченной подошвой.

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019-25

Тренд 2019 года – сияние и блеск, оттенки красного, фиолетового и металлик. Гладкие глянцевые поверхности и лаки уходят на второй план, уступив место велюру и нубуку. Моду на обувь диктует компания «Марко».

Бургунди, kitten heels и нубук: какие тренды в обуви нас ждут в 2019-28

# Реклама # общество # Анастасия Аласания # Елена Понконнен # Софья Пчёлко # Фотофакт

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