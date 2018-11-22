Почему нельзя играть с «Котиком»? В магазинах Гомеля выявили опасные детские игрушки

Новости Беларуси. Осторожно, опасные игрушки! На полках гомельских магазинов выявили товары, с которыми не стоит играть детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Осторожно, опасные игрушки! На полках гомельских магазинов выявили товары, с которыми не стоит играть детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них заводная погремушка «Котик». Нанесённая на неё краска небезопасна. А надувной плавательный круг отравляет фенолом – его выделение превысило допустимую норму более чем в 30 раз.
Александр Софейченко, заместитель начальника Гомельской областной инспекции Госстандарта:
Да, это опасно. Все требования к безопасности у нас изложены в техническом регламенте о безопасности игрушек. Именно этим требованиям они не соответствуют. В отношении данных игрушек применены меры запретительного характера. А также ввоз и обращение данных наименований игрушек запрещён на территорию Республики Беларусь.
Перечень опасных товаров размещён на сайте Госстандарта. Специалисты советуют убедиться в безопасности игрушек и другой продукции.