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В Беларуси изменится порядок оплаты труда бюджетников

18 января 2019 19:18
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Новости Беларуси. В Беларуси изменится подход в оплате труда бюджетников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменится порядок оплаты труда бюджетников-1

18 января Президент подписал указ, в соответствии с которым с нового года в тарифной сетке вместо 27 разрядов будет 18. За основу расчётов возьмут базовую ставку, приближенную к размеру бюджета прожиточного минимума.

В Беларуси изменится порядок оплаты труда бюджетников-4

Оклад, стимулирующие выплаты, компенсации – всё это войдёт в структуру зарплаты. Новые подходы при её начислении не должны привести к снижению уровня доходов.

# Зарплаты в Беларуси # общество # Фотофакт

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