Крещение. Истоки и традиции праздника

Каждый год в ночь с 18 на 19 января сотни тысяч верующих совершают священный обряд омовения, опускаясь с головой в воду. Точно так же, как когда-то Иисус Христос в реке Иордан. Согласно Евангельскому повествованию, спаситель пришёл к пророку Иоанну, чтобы принять Крещение.

Евгений Громыко, протоиерей, руководитель информационного отдела Минской епархии Белорусской православной церкви:

Он вошёл в реку Иордан и те грехи, это может быть такой образ, но этот образ того, как люди каялись в грехах. Эти грехи оставались в речке Иордан. И вот Господь взошёл в реку и взял на себя все грехи всего человечества.

Большой христианский праздник – Крещение – отмечают в разных странах, правда со своими ритуалами. К примеру, в Черногории и Греции священник бросает в воду распятье, а верующие ныряют за ним. В Сербии эту традицию сопровождают зрелищные рыцарские бои. Но единый обряд для всех православных: трижды окунуться, перекреститься и затем выбраться наружу. Все таинство занимает минуту, а энергии хватает на целый год.

Виталий Шаблов:

По роду своей деятельности мы проходили северную подготовку, приходилось нырять в прорубь со всем снаряжением.

Кто-то испытывает себя на прочность, кем-то движет вера. Перед погружением следует, в первую очередь, подготовиться духовно: накануне посетить богослужение, а в день праздника – литургию. Но крещенское омовение не должно проходить, как соревнование. Такую встряску далеко не всем рекомендуют врачи. Следует быть закалённым.

Все остальные во время праздничной службы в храмах могут набрать святой воды, сделать несколько глотков и окропить дом целебной жидкостью. В крещенский сочельник и в сам праздничный день во всех православных храмах пройдут службы, там же можно будет набрать воды.

Евгений Громыко:

Что касается купаний, они организованы, например, в Доме Милосердия, на ул. Калиновского, возле спорткомплекса «Динамо» на Комсомольском озере.

Погружаю в воду – вот дословный перевод с греческого слова «крещу». Однако купание в проруби – больше народная, чем христианская традиция. Но люди, которые попробовали хотя бы однажды, утверждают, что эта снисходящая божественная благодать сильнее любого мороза. Среди моржей-добровольцев не только мужчины, но женщины и дети. Елена Головчик:

В первый раз я попробовала окунаться два года назад, Это происходило на водохранилище Вяча, было минус 18 градусов где-то. Было сначала страшно, холодно, а потом ощущаешь благодать, обновление. Я не болела в тот год, когда окуналась.