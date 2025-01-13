Эксклюзивные подарки Президенту от трудовых коллективов показали жителям Новополоцка

Новополоцк на два дня окунулся в атмосферу праздника и сплоченности. На многих локациях с первых минут работы настоящий аншлаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящий праздник музыки и танца ворвался в будни коллектива градообразующего флагмана «Нафтан». 13 января работники нефтеперерабатывающего завода в прямом смысле закружились в ритме марафона. Проект «Разам працуем, разам спяваем» привез музыкальную программу. Зажигательный концерт от артистов белорусской эстрады. А сцена прямо в цеху промышленного гиганта.

Алексей Крыленко, ведущий специалист ОАО «Нафтан»: Бешеная энергетика. И действительно этот нестандартный формат выстрелил, потому что мы привыкли здесь работать, а здесь, оказывается, можно отдыхать, делиться положительными какими-то эмоциями.

Светлана Боровкова, лаборант химического анализа ОАО «Нафтан»: Этот концерт помогает объединить и разное поколение, и старших, младших, и также людей разных профессий. В общем-то, я думаю, что эффективность работы повысится.

Флагман отечественной нефтепереработки стоял у истоков образования Новополоцка. Именно на «Нафтане» был получен первый белорусский бензин и полиэтилен. А сегодня завод завершил реализацию самой масштабной в своей истории программы инвестиционного развития – введен в эксплуатацию комплекс замедленного коксования.

Этот проект стал во многом новым и уникальным опытом не только для предприятия, но и для Беларуси.

Олег Жебин, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Мы работаем, конечно же, в беспрецедентных условиях давления, внешних. Тем не менее предприятие работает, обеспечивает и внутренние потребности страны, и работаем на внешних рынках.

«Нафтан» – это флагман белорусской нефтехимии, поэтому все, что здесь происходит, – это очередная возможность для завода представить свои возможности, свою продукцию, линейку. И, может быть, успешно дальше реализовывать ее на внутренних и внешних рынках.