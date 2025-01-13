Эксклюзивные подарки Президенту от трудовых коллективов показали жителям Новополоцка

Новополоцк на два дня окунулся в атмосферу праздника и сплоченности. На многих локациях с первых минут работы настоящий аншлаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новополоцк на два дня окунулся в атмосферу праздника и сплоченности. На многих локациях с первых минут работы настоящий аншлаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Настоящий праздник музыки и танца ворвался в будни коллектива градообразующего флагмана «Нафтан». 13 января работники нефтеперерабатывающего завода в прямом смысле закружились в ритме марафона. Проект «Разам працуем, разам спяваем» привез музыкальную программу. Зажигательный концерт от артистов белорусской эстрады. А сцена прямо в цеху промышленного гиганта.
Алексей Крыленко, ведущий специалист ОАО «Нафтан»:
Бешеная энергетика. И действительно этот нестандартный формат выстрелил, потому что мы привыкли здесь работать, а здесь, оказывается, можно отдыхать, делиться положительными какими-то эмоциями.
Светлана Боровкова, лаборант химического анализа ОАО «Нафтан»:
Этот концерт помогает объединить и разное поколение, и старших, младших, и также людей разных профессий. В общем-то, я думаю, что эффективность работы повысится.
Флагман отечественной нефтепереработки стоял у истоков образования Новополоцка. Именно на «Нафтане» был получен первый белорусский бензин и полиэтилен. А сегодня завод завершил реализацию самой масштабной в своей истории программы инвестиционного развития – введен в эксплуатацию комплекс замедленного коксования.
Этот проект стал во многом новым и уникальным опытом не только для предприятия, но и для Беларуси.
Олег Жебин, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Мы работаем, конечно же, в беспрецедентных условиях давления, внешних. Тем не менее предприятие работает, обеспечивает и внутренние потребности страны, и работаем на внешних рынках.
«Нафтан» – это флагман белорусской нефтехимии, поэтому все, что здесь происходит, – это очередная возможность для завода представить свои возможности, свою продукцию, линейку. И, может быть, успешно дальше реализовывать ее на внутренних и внешних рынках.
Свою выставку представил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. В экспозиции уникальные экспонаты. Фуражка генерала Ивана Баграмяна и личные вещи организаторов партизанского движения Петра Машерова и Александры Захаровой.
Дополнена выставка планшетами, на которых рассказывается о первых боях по освобождению нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Тогда, именно благодаря единству не только всех граждан, но и народов, мы завоевали Победу.
Я считаю, что эта выставка очень нужна и очень полезна. И действительно, посмотрите, сколько народов и людей и сколько их погибло. Это же все советские люди, наши советские люди. Я считаю, и нам, и детям – всем-всем надо это показывать и рассказывать об этом.
Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Сегодня у нас есть такая возможность представить выставку «Единство народов – залог Великой Победы» на этой героической земле. И сегодня за это короткое время очень много пришло посетителей. Это говорит о том, что большой интерес именно к истории Великой Отечественной войны, к тем людям, которые защищали и, к сожалению, отдали свои жизни, чтобы сегодня мы жили.
Самой популярной локацией стала выставка «С любовью и благодарностью». Здесь представлены эксклюзивные подарки Президенту от трудовых коллективов. Так, работники завода «Нафтан» вручили Александру Лукашенко картину «Торжество технологий».
В дополнение к мероприятиям республиканской общественно-культурной акции жителей и гостей города ожидает сюрприз. Уже завтра на площади Строителей пройдет выставка специализированной техники предприятий Новополоцка.