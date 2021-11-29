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Организация питания, помощь военным, перевод. Чем волонтёры занимаются в лагере для беженцев

29 ноября 2021 13:54
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Новости Беларуси. Несколько тысяч беженцев остаются на границе в ожидании открытия гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Организация питания, помощь военным, перевод. Чем волонтёры занимаются в лагере для беженцев -1

Евгений Левшик, координатор работы молодежный волонтерских отрядов ТЛЦ:  
Сегодня только в Гродненской области функционируют 875 волонтерских отрядов, которые объединяют более 15 тысяч молодых людей. Со всех регионов Гродненской области собираются желающие, которые оказывают здесь различную помощь.  

Это и помощь в разгрузке гуманитарного груза, помощь сотрудникам Красного Креста - организация питания беженцев, помощь для военных в функционировании банного комплекса. Также ежедневно работают волонтеры из числа студентов университета имени Янки Купалы – переводчики, которые помогают всем службам находить коммуникацию с беженцами.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Евгений Левшик # Фотофакт

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