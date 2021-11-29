В Минске всё больше медицинских учреждений возвращаются на плановый режим работы

Новости Беларуси. В Минске продолжают перевод медицинских учреждений на плановый режим работы. Это связано со снижением уровня заболеваемости COVID-19, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С этой недели госпитализация и лечение профильных пациентов начались во 2-м роддоме, некоторых отделениях 11-й, 2-й и 3-й больниц. А также в педиатрии детской инфекционки и гематологическом отделении научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.