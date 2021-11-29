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В Минске всё больше медицинских учреждений возвращаются на плановый режим работы

29 ноября 2021 13:31
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Новости Беларуси. В Минске продолжают перевод медицинских учреждений на плановый режим работы. Это связано со снижением уровня заболеваемости COVID-19, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске всё больше медицинских учреждений возвращаются на плановый режим работы-1

С этой недели госпитализация и лечение профильных пациентов начались во 2-м роддоме, некоторых отделениях 11-й, 2-й и 3-й больниц. А также в педиатрии детской инфекционки и гематологическом отделении научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.  

В Минске всё больше медицинских учреждений возвращаются на плановый режим работы-4

Ранее была возобновлена работа городской гинекологической больницы. В смешанном режиме стал принимать пациенток и 6-й роддом. Продолжена плановая работа неперепрофилированных отделений.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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