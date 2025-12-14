ЭКСКЛЮЗИВ! Так близко к ядерному реактору не был никто! Показываем, как выглядит градирня БелАЭС изнутри

Белорусская атомная станция сейчас работает наполовину. Один из блоков – на ППР, плановом предупредительном ремонте. Предыстория. В октябре, когда еще не было принято решение о дальнейшем развитии атомной энергетики в Беларуси – будет еще один блок в Островце или отдельная станция – программа «Суровый взгляд» записала интервью с директором Белорусской АЭС.

Тогда Сергей Бобович и называл конкретные сроки ТО энергоблоков и анонсировал, что сможем увидеть, когда это произойдет. Как следят за безопасностью на белорусской АЭС – показываем изнутри.

В общем, ППР начался по графику – и мы снова на станции. То, что покажем дальше, – абсолютный эксклюзив. Мы и сами не верили, что видели это своими глазами и нас вообще пустили в святая святых. На атомную станцию не каждый день зайти можно. Итак, для начала, как визуально определить, что АЭС работает не в полную силу? Правильно, посмотреть на градирни и наличие или отсутствие пара над ними.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Если бы блок работал, мы бы сюда смогли войти? И что бы тут увидели? Максим Еремейчик, ведущий инженер по эксплуатации внешних сооружений турбинного цеха РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Войти бы смогли по наряду, не более чем на полчаса. Увидели бы, что все в пару. То есть был бы очень плохой обзор, как в тумане. 100-процентная влажность и где-то 40-45 градусов – было бы тепло и влажно.

Красиво, да? Сейчас будет еще краше и интереснее. Во время этого ППР для второго энергоблока БелАЭС была предусмотрена замена ядерного топлива. Сам процесс перегрузки довольно длительный и трудоемкий, но с учетом того, что автоматизированный, будем считать, что добраться до реакторного цеха было сложнее.

Алена Сырова:

Расскажите, кто еще у вас из интересных гостей ходил в эту святая святых? Александр Ракавчук, начальник цеха радиационной безопасности РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Из интересных гостей? Последний у нас был только министр энергетики Мороз Денис Равильевич, генеральный директор у нас постоянно присутствует в зоне контроля доступа и обеспечивает контроль по выполняемым работам. Алена Сырова:

Но сторонние гости бывают? Александр Ракавчук:

Из сторонних гостей, наверное, из последнего мы никого не допускали, поэтому мне особо даже некого и назвать.

Вы же понимаете, какие меры безопасности были соблюдены и какая ответственность. Реактор открыт, но увидеть его оказалось той еще задачей.

Александр Ракавчук:

26 метров от уровня земли, 26.300, если быть точнее. Там мы выполним переход в здание реактора центрального зала непосредственно. Там мы увидим стационарный санитарный шлюз. Также там установлены наши установки радиационного контроля, которые позволяют при выходе из гермообъема выполнить надежный, стабильный радиационный контроль по наличию радиоактивного загрязнения и на этом этапе исключить распространение радиозагрязнений.

Сейчас дозиметрист нас сопроводит, он будет определять на маршруте следования рационную обстановку. И только после получения возможного сигнала, что можем за ним пройти, мы будем выполнять.

– Что говоришь?

– Звук пропадает?

– Почему здесь звук пропадает?

– Здесь, в гермооболочке, очень большое количество металла, оборудования.