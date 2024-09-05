Экотуризм становится всё более популярен в Беларуси

Сентябрь в Беларуси объявлен месяцем экотуризма. Путешествия на особо охраняемые природные территории набирают популярность. За первое полугодие их посетили более 250 тысяч человек. Пятая часть – гости из Китая, России, Германии и стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из основных мест притяжения туристов – экотропы. Их в нашей стране около полусотни. Ведется работа над созданием новых маршрутов. Самые живописные места Беларуси: заповедники, заказники и национальные парки, открыты для посетителей круглый год. Постоянно на их территориях организуют фестивали и праздничные мероприятия.

Александр Корбут, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Мы делаем все, чтобы оставить и завлечь. Непосредственно наш внутренний туризм развиваем на территориях. Наша реклама, возможность и показ, что Республика Беларусь открыта, в любой момент можно приехать отдохнуть, побыть наедине с природой. Те красивые места, те «легкие Европы», которые мы сохранили, привлекают наших и зарубежных туристов.