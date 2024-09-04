Воскресений об указе Президента о помиловании: не пропустим человека, который ударил правоохранительных органов

Юрий Воскресенский, политолог:

Еще один важный момент – по беспокойству патриотически настроенных граждан. Понимаешь, идеология – это хорошо, но бытие определяет сознание. Советский Союз повалили именно нанеся удар по экономике, а потом пошло все разложение. Или в том числе нанеся удар по экономике. У нас есть определенные обязательства. У нас два с половиной миллиона пенсионеров. Мы платим более миллиарда двухсот тысяч долларов. Миллиард, двести тысяч долларов в год пособий по беременности. Конечно, если пойдет речь, отпустить еще какую-то партию взамен на отмену санкций., то мы можем рассмотреть все вопросы, потому что нам надо платить пенсии, нам надо содержать рожениц, декретниц, растить детей. И, конечно, мы можем пойти на обмен. Так посмотри, вот классика. Последний обмен мирового уровня – Путин, он самых отпетых отдал ради патриота Красикова. То есть это политика. И всегда все генсеки так делали, обменивались. Это все нормально. Мы задаем вопрос патриотичным гражданам: ребята, а что нам важнее… Отпустить 50 змагаров и спокойно обеспечить наполнение бюджета? Или чтоб они сидели Они же, понимаешь, самый прикол в том, что они едят наши деньги.



На сегодняшний день я открыл такой сайт «Весна». Там еще недавно было полторы тысячи человек. Сегодня они говорят, что 1385 человек – так называемые политзаключенные. Первая еще где-то тысяча, наверное, это хомячки, пораженные телеграмм-вирусом в той или иной вариации. И только последние 3-4 сотни – это уже пойманные. Их больше было, они же убежали. Но те, кто пойманы, осуждены и арестованы – это где-то вот три-четыре сотни, которые брали в руки цепи, значит, оружие. Они же, основная масса, вся сбежала. Это те, кого мы поймали. А вот это первые 10 сотен – это в той или иной степени перевозбудившиеся интернет-хомячки, которые начитались, кинули семью, работу и пошли там, значит, кричать «перемен». Вот в чем очень важный момент.



То есть мы на комиссии не пропустим человека, который ударил милиционера или сотрудника правоохранительных органов, или который на машине сбивал его. Нет, это даже нам ради экономических моментов не нужно. Он должен отсидеть свой срок. Но вот этих – это же тысяча. Потом, тысяча – это целая бригада. Она все равно вот сейчас, через год-два-три выйдет. Что нам надо тактически? Чтобы они стали врагами? Или чтобы они стали, если не друзьями, то хотя бы нормальными, обычными членами общества.



Григорий Азарёнок, СТВ:

Да, я думаю, тишина и отсутствие телефона, и трехразовое питание по распорядку хорошо влияет на мозги.

