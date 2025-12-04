Взяв курс на тотальное импортозамещение (а мы ведь, действительно, практически все можем сами), Минск и Москва доказали: нас бьют – мы взлетаем. Мы использовали западные санкции, как возможности для развития собственных производственных компетенций.

Парадокс, но факт: Беларусь и Россия вышли на траекторию рекордного в истории Союзного государства экономического взлета именно в период самого жесткого санкционного давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но это не отменяет то, что санкции остаются одной из разновидностей самого изощренного оружия XXI века. Как противостоять? А вот Китай, похоже, объявляет мировую борьбу с этим злом.

Сегодня МИД КНР выступил с заявлением, в котором призывает международное сообщество бойкотировать односторонние ограничительные меры. Пекин предлагает государствам солидарностью и сотрудничеством противостоять санкциям. И таких государств, нужно сказать, все больше, в том числе и в Европе.

Так, пока Брюссель пытается форсировать принятие 20-го «юбилейного» пакета санкций в отношении Москвы и Минска, «все больше стран пытаются это бойкотировать. Наряду с Венгрией и Словакией против рестрикций Брюсселя уже выступали Мальта, Кипр, Греция и Австрия», – пишут «Известия».

К слову, именно сегодня мир впервые отмечает Международный день борьбы с односторонними принудительными мерами. Он провозглашен коллективным решением 116 государств-членов ООН при активном участии Беларуси. При этом Минск «продолжит работу с единомышленниками по искоренению практики использования санкционных мер, как инструмента политического и экономического давления на «неугодные» страны», – говорится в сегодняшнем заявлении МИД Беларуси.

А роль «коллективного фронта» в борьбе с незаконными санкциями может сыграть, например, ШОС. Так, на недавнем саммите в Китае страны этой «десятки единомышленников» выступили против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Это стало одним из важнейших пунктов Тяньцзиньской декларации, которую подписала и наша страна.