Экологи Беларуси, Литвы и России подписали соглашение о сотрудничестве в мониторинге воздействия Островецкой АЭС на окружающую среду

Новости Беларуси. Экологи Литвы и России присоединились к общественному мониторингу воздействия Белорусской АЭС на окружающую среду. Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусмотрено активное участие литовских и российских специалистов в проекте. В частности, будет налажен обмен опытом в экологическом мониторинге атомных объектов, и в мероприятиях по радиационному обследованию окружающей среды строящейся в Островце АЭС.

Специалисты МАГАТЭ и других авторитетных международных организаций признают, что проект Белорусской АЭС является одним из самых безопасных в мире.

Юрий Соловев, председатель Совета белорусского общественного объединения «Экологическая инициатива»:

Нам очень приятно, что сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с нашими литовскими и российскими коллегами - общественными организациями. Это выводит проект с национального на международный уровень и позволяет нам не только доводить через наших партнеров объективную информацию о том, что происходит в строительстве Белорусской АЭС, до стран-соседей, которых волнует этот вопрос, но также позволяет нам участвовать в программе мониторинга объектов, которые расположены на территории России и Литвы.

Алан Хасиев, председатель Межрегионального общественного экологического движения «Ока» (Россия):

Без энергетики ни одно государство не может дальше развиваться. Энергии для наших государств (для северных государств) должно быть очень много, энергия должна быть доступной и дешевой. Вот эти все возможности, наряду с величайшим уровнем безопасности и надежности обеспечивают российскую атомную отрасль.

Виргиния Нашленене, заместитель директора Института регионального развития и демократии (Литва):

Я за то, что общественные организации должны включиться в информирование общественности о том, что это строительство тоже будет безопасным, что мониторинг будет служить тому, что общественность будет знать о строительстве.

К слову, Беларусь приступила к основному этапу строительства АЭС. Соответствующий указ подписал накануне Президент. В настоящее время все подготовительные работы выполнены. В регионе создана инфраструктура, необходимая для сооружения станции, разработана проектная документация. Получена лицензия на право деятельности в области использования атомной энергии. И как сообщили в дирекции строительства, заливку первого бетона Белорусской АЭС планируется начать уже в ближайшие дни.