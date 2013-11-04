Солигорск стал 21 белорусским городом, поддержавшим международную инициативу Детского фонда ООН

Новости Беларуси. Солигорск поддержал международную инициативу Детского фонда ООН и стал 21 белорусским городом-участником глобального движения, который призван создать надлежащие условия для проживания детей, а также заботиться о молодых людях. Сегодня инициатива затронула более 900 городов мира.

В Солигорске одним из пунктов реализации проекта стало создание системы школьного самоуправления, когда молодежные советы и парламенты могут влиять на решения, принимаемые местными органами власти. Солигорские школьники уже предложили руководству города проект по упорядочиванию некоторых улиц, а также идею строительства аквапарка. Основная направленность ученического парламента - помогать в решении социально значимых вопросов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Бабусько, заведующая отделением оранизационно-массовой работы «Центра творчества детей и молодежи» Солигорского района:

Цель этого парламента – приносить пользу городу, искать дела, которые могут помочь облегчить участь детей, которые нуждаются в помощи. Конечно, у нас проводятся благотворительные акции, у нас в городе действует социальный прект «Город без барьеров».

Карина Рыбко, председатель парламента детей и учащейся молодежи Солигорска:

Наш парламент направлен в первую очередь на то, чтобы сделать наш город современнее, краше. Мы хотим провести благотворительные акции, выбрать, например, два человека, которым можно помогать проводить дорогие операции. Например, по школам распространить такую информацию, чтобы сдавали деньги на пожертвования.