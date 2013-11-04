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450 кг одежды собрали минчане в рамках ежегодной благотворительной акции для малоимущих семей, инвалидов и детей-сирот

04 ноября 2013 18:38
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Новости Минска. 450 килограммов одежды собрали минчане в рамках ежегодной благотворительной акции для малоимущих семей, инвалидов и детей-сирот. Особенно отличились жители Московского, Партизанского  и Первомайского районов. Помимо одежды горожане активно приносили обувь, детские кроватки, мебель и бытовую технику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, у минчан еще есть возможность разгрузить шкафы и помочь тем, для кого обновить гардероб проблема. Ненужную одежду можно принести в территориальные центры соцобслуживания населения. Прежде чем вещь попадет к новому владельцу, она пройдет обязательную химчистку.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Обращаться можно на протяжение  всего рабочего дня с 9 до 18 часов в территориальные центры по месту жительства, где сотрудники центров объяснят и, если есть такая возможность, приедут домой для того, чтобы забрать то, что будут предлагать для благотворительной помощи жители города Минска. Хочется поблагодарить их за такую активность. Зимний период впереди, и всегда  есть необходимость в вещах и многое другое требуется. 

# общество # Социальная помощь

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