«Каждое утро я себя заставляю бежать 50 км». Как проходит посвященный Дню Победы марафон спортсмена-любителя из России

Новости Беларуси. Из Волгограда до Берлина. Марафонец из России держит путь через весь юг Беларуси. Спортсмен-любитель в прошлом году пробежал полторы тысячи километров по маршруту Магнитогорск – Волгоград. Тогда и появилась мечта: посвятить Дню Победы марафон-2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Бутрим, СТВ:
С собой в небольшом рюкзаке – лишь минимальный набор из продуктов питания и воды. Позади – десятки городов, деревень и уже тысяча семьсот километров. Этот марафон не останавливался даже в сильный дождь.
Помимо территории России, Беларусь, Польша и часть Германии до Берлина. Весь этот маршрут любитель бега разделил на отрезки в 50 километров – они и стали для Кирилла ежедневной нормой.
Кирилл Фронюк, марафонец-любитель:
Сложность – это большой поток машин. Потому что я бегу по федеральным трассам. Также надо настроиться, потому что большие расстояния. Сложно психологически. Каждое утро я себя подготавливаю, заставляю бежать снова 50 километров.
Не обошлось без курьезов: 70 километров Кирилл бежал в компании гомельского пса. А недалеко от Дрогичина пришлось выбросить изношенные непростой дорогой кроссовки. Подобрать новые помогли совершенно незнакомые люди.
Финиш так называемого сверхмарафона запланирован на первые числа мая. День Победы металлург-экстремал отпразднует в Берлине.
Петр Бутрим:
Середина всей дистанции позади. Но темп бега сбавлять не желательно, ведь до наступления темноты надо преодолеть еще 30 километров.