«Каждое утро я себя заставляю бежать 50 км». Как проходит посвященный Дню Победы марафон спортсмена-любителя из России

Новости Беларуси. Из Волгограда до Берлина. Марафонец из России держит путь через весь юг Беларуси. Спортсмен-любитель в прошлом году пробежал полторы тысячи километров по маршруту Магнитогорск – Волгоград. Тогда и появилась мечта: посвятить Дню Победы марафон-2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Бутрим, СТВ:

С собой в небольшом рюкзаке – лишь минимальный набор из продуктов питания и воды. Позади – десятки городов, деревень и уже тысяча семьсот километров. Этот марафон не останавливался даже в сильный дождь.

Помимо территории России, Беларусь, Польша и часть Германии до Берлина. Весь этот маршрут любитель бега разделил на отрезки в 50 километров – они и стали для Кирилла ежедневной нормой.