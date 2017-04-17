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«Каждое утро я себя заставляю бежать 50 км». Как проходит посвященный Дню Победы марафон спортсмена-любителя из России

17 апреля 2017 07:35
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Новости Беларуси. Из Волгограда до Берлина. Марафонец из России держит путь через весь юг Беларуси. Спортсмен-любитель в прошлом году пробежал полторы тысячи километров по маршруту Магнитогорск – Волгоград. Тогда и появилась мечта: посвятить Дню Победы марафон-2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Бутрим, СТВ:
С собой в небольшом рюкзаке – лишь минимальный набор из продуктов питания и воды. Позади – десятки городов, деревень и уже тысяча семьсот километров. Этот марафон не останавливался даже в сильный дождь.    

Помимо территории России, Беларусь, Польша и часть Германии до Берлина. Весь этот маршрут любитель бега разделил на отрезки в 50 километров – они и стали для Кирилла ежедневной нормой.

«Каждое утро я себя заставляю бежать 50 км». Как проходит посвященный Дню Победы марафон спортсмена-любителя из России-1

Кирилл Фронюк, марафонец-любитель:
Сложность – это большой поток машин. Потому что я бегу по федеральным трассам. Также надо настроиться, потому что большие расстояния. Сложно психологически. Каждое утро я себя подготавливаю, заставляю бежать снова 50 километров.  

Не обошлось без курьезов: 70 километров Кирилл бежал в компании гомельского пса. А недалеко от Дрогичина пришлось выбросить изношенные непростой дорогой кроссовки. Подобрать новые помогли совершенно незнакомые люди.

Финиш так называемого сверхмарафона запланирован на первые числа мая. День Победы металлург-экстремал отпразднует в Берлине.  

Петр Бутрим:
Середина всей дистанции позади. Но темп бега сбавлять не желательно, ведь до наступления темноты надо преодолеть еще 30 километров.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт

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