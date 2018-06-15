Эх, прокачу. Как в Минске выбирали лучших водителей троллейбуса и автобуса

Новости Беларуси. Главная задача – без ошибок справиться с заданиями конкурса., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Главная задача – без ошибок справиться с заданиями конкурса., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Змейка, узкая дорога, импровизированный бокс – всего более 10 элементов. Учитывалась техника, скорость и, конечно, знания ПДД. В конкурсе профмастерства приняли участие более 50 водителей. Судьями были коллеги участников и профессиональные эксперты. Поблажек конкурсантам не делал никто. Штрафные баллы начисляли даже за не поданный вовремя сигнал поворота.
Александр Попко, водитель троллейбуса:
К каждому делу подходишь с каким-то напряжением, волнуешься. Это же ответственность лежит. Хочешь показать себя с лучшей стороны. Больше я переживал за въезд в бокс задним ходом, потому что там сложно выкрутить. Медленно, но верно выполнил элемент.
Иван Вабищевич, водитель троллейбуса:
Здесь в первую очередь стремление к победе. Хочется быть в лидерах. Проехал чисто, скорее всего опыт. Нужно чувствовать габариты, эти мельчайшие миллиметры, чтобы проехать красиво, чисто.
Константин Гололобов, начальник управления безопасности движения предприятия «Минсктранс»:
Мы выделяем лучших из лучших работников нашего предприятия. Денежные призы, которые предусмотрены победителю данного конкурса, тоже весомые и значительные.
Необычный конкурс уже стал доброй традицией, и каждый год привлекает десятки профессионалов разных возрастов. В 2018 году каждый проявил себя в различных номинациях.