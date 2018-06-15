16 июня в Беларуси пройдут дожди

Новости Беларуси. 16 июня в Беларуси ожидаются дожди.

Как сообщает Белгидромет, в субботу синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части республики пройдут дожди. В основном будут затронуты Минская, Гомельская, Могилёвская и Витебская области. В отдельных районах по восточной части Беларуси ожидаются грозы.

Ветер прогнозируется северо-восточный от 4 до 9 м/с, при грозах могут быть порывы до 14 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +11… +17°С. Днём потеплеет до +15… +21°С, по юго-западу воздух прогреется до +22… +26°С.