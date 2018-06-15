Прямой эфир

16 июня в Беларуси пройдут дожди

15 июня 2018 12:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 июня в Беларуси ожидаются дожди.  

Как сообщает Белгидромет, в субботу синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части республики пройдут дожди. В основном будут затронуты Минская, Гомельская, Могилёвская и Витебская области. В отдельных районах по восточной части Беларуси ожидаются грозы.  

Ветер прогнозируется северо-восточный от 4 до 9 м/с, при грозах могут быть порывы до 14 м/с.  

Ночью столбик термометра опустится до +11… +17°С. Днём потеплеет до +15… +21°С, по юго-западу воздух прогреется до +22… +26°С.  

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Школа для всех: не важно, какая национальность». Билингвизм и дружба культур: дети народа рома учатся в Гомельском районе
15 июня 2018 10:58

«Школа для всех: не важно, какая национальность». Билингвизм и дружба культур: дети народа рома учатся в Гомельском районе

Солнечные батареи, круглогодично горячая вода: иностранцы готовы перенять опыт энергоэффективного дома в Гродно
15 июня 2018 07:45

Солнечные батареи, круглогодично горячая вода: иностранцы готовы перенять опыт энергоэффективного дома в Гродно

«Телефоны топил, сам вместе с кошельком падал». Белорусы построили дачу на воде
15 июня 2018 07:27

«Телефоны топил, сам вместе с кошельком падал». Белорусы построили дачу на воде