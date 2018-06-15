«Школа для всех: не важно, какая национальность». Билингвизм и дружба культур: дети народа рома учатся в Гомельском районе

Новости Беларуси. Необычный пришкольный лагерь открылся в Гомельском районе. Его участники – самые поющие и танцующие – дети народа рома, как в международной практике принято называть цыган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычный пришкольный лагерь открылся в Гомельском районе. Его участники – самые поющие и танцующие – дети народа рома, как в международной практике принято называть цыган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это национальное сообщество на протяжении столетий живет плечом к плечу с белорусами, но неизменно сохраняет свой неповторимый колорит.
Александр Добриян, СТВ:
Приборская средняя школа – явление для Беларуси уникальное: 35 % обучающихся здесь – дети народа рома. Первый класс с национальным колоритом здесь появился еще в 2005 году.
Билингвизм – главная проблема в обучении цыганских детей. В первом классе им фактически с нуля приходится учить русский, а уже затем постигать азы математики и прочих наук. Но летом все дети мира говорят на одном языке – счастья.
В специально разработанной программе летнего веселья – традиционные эстафеты и подвижные игры. Правда, прерваться на спонтанную «цыганочку с выходом» вполне привычно.
Оксана Васильева, учащийся Приборской средней школы:
Мы делали венки на «Мисс красоты». Танцевали ламбаду, цыганочку танцевали.
Иссон Кононов, учащийся Приборской средней школы:
Мы рисуем, гуляем, прыгаем, на улицу ходим.
Педагоги говорят: эти дети подкупают своей любовью к свободе и непосредственностью. Чувствуются особенности традиционного воспитания. Но при этом время не стоит на месте.
Нина Кекух, директор общественной организации «Социальные проекты», руководитель проекта пришкольного детского лагеря:
Меняется и цыганское сообщество. Как мы наблюдаем, молодые родители и молодые семьи вообще хотят, чтобы их дети могли получать образование, могли получать высококвалифицированную работу и так далее.
У Софьи Евдокимовой пришкольный лагерь посещает трое из 16 племянников. Женщина не скрывает сожаления, что в ее детстве такой возможности не было.
Софья Евдокимова, житель деревни Прибор:
Детям нравится ходить в школу. Отношение у учителей очень хорошее. Жалею, что раньше такого не было. Если б раньше так было, все дети учились бы и были грамотные. Школа для всех: не важно, какая национальность.
За 10 лет педагогам Приборской школы удалось совершить невозможное. В начале нулевых большинство ребятишек из цыганских семей завершали свое образование после 4 класса. Но уже в 2018 году каждым вторым 11-классником здесь будет представитель народа рома. Это результат нестандартных педагогических подходов, которые реализуются в том числе и в рамках летних лагерей.
Надежда Жарина, директор Приборской средней школы:
Мы были уверены, что дети наши творческие, но лагерь помог раскрыть их способности самые разнообразные. Они прекрасно рисуют, очень любят танцевать. Они очень музыкальные, поэтому у нас в лагере запланированы песенные конкурсы. Они с удовольствием в них участвуют. Безусловно, лагерь очень сближает и педагогов, и детей.
К слову, на юго-востоке Беларуси проживает наибольшая часть диаспоры народа рома – порядка 3 тысяч человек.