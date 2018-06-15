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Солнечные батареи, круглогодично горячая вода: иностранцы готовы перенять опыт энергоэффективного дома в Гродно

15 июня 2018 07:45
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Новости Беларуси. Энергоэффективный дом второго поколения в Гродно признан одним из самых успешных проектов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солнечные батареи, круглогодично горячая вода: иностранцы готовы перенять опыт энергоэффективного дома в Гродно-1

Перенять опыт умного домостроения приехали инженеры и архитекторы из 10 стран мира. Гостей познакомили с новейшими технологиями по использованию источников энергии в десятиэтажном строении.

Солнечные батареи, круглогодично горячая вода: иностранцы готовы перенять опыт энергоэффективного дома в Гродно-4

На стене и крыше дома установлены солнечные батареи, а в подвале – насосы, которые используют тепло грунта. В квартирах всегда тепло, можно сказать, эффект термоса, и в холодный сезон это значительная экономия на отоплении для жильцов. Приятный бонус – всегда горячая вода, даже в период плановых отключений.

Солнечные батареи, круглогодично горячая вода: иностранцы готовы перенять опыт энергоэффективного дома в Гродно-7

Игорь Якименко, председатель правления товарищества собственников жилого дома:
Я спрашивал в теплосетях, такой же дом 120-квартирный, он взял за январь месяц 140 гигакалорий. А вот этот дом за январь месяц взял всего лишь 78 гигакалорий в два раза меньше.

Солнечные батареи, круглогодично горячая вода: иностранцы готовы перенять опыт энергоэффективного дома в Гродно-10

В Гродно в ближайшей перспективе появятся самый настоящий «энергоэффективный квартал» – там построят ещё четыре умных дома.

# Проблемы ЖКХ # общество # Игорь Якименко # Фотофакт

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