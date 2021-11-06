Егор Макаревич о конституционной реформе: «Нам важно, чтобы молодые люди вносили свои предложения»

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Нам важно, чтобы молодые люди вносили свои предложения. Важно, чтобы молодые люди сегодня видели будущее своего государства. Конституция, в том числе и конституционная реформа, которая сегодня проходит, – это, в принципе, взгляд в будущее. То есть мы говорим о том, что Конституция принимается на десятилетия, на достаточно долгий промежуток времени. Поэтому важно, чтобы молодой человек, в том числе участвуя в этом процессе, осознавал, что те идеи, предложения, которые он вносит, это предложения, которые, реализовав их, будут влиять на его жизнь не только сейчас, но уже в долгосрочной перспективе. Очень хочется, чтобы молодежь сегодня осознавала важность этого политического процесса и важность той реформы, которую мы сегодня проводим, в частности Конституции.