Егор Макаревич о конституционной реформе: «Нам важно, чтобы молодые люди вносили свои предложения»

Новости Беларуси. 6 ноября дан старт дискуссионным площадкам «Беларусь будущего» в рамках обсуждения Конституции страны в молодежной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 6 ноября дан старт дискуссионным площадкам «Беларусь будущего» в рамках обсуждения Конституции страны в молодежной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Нам важно, чтобы молодые люди вносили свои предложения. Важно, чтобы молодые люди сегодня видели будущее своего государства. Конституция, в том числе и конституционная реформа, которая сегодня проходит, – это, в принципе, взгляд в будущее. То есть мы говорим о том, что Конституция принимается на десятилетия, на достаточно долгий промежуток времени. Поэтому важно, чтобы молодой человек, в том числе участвуя в этом процессе, осознавал, что те идеи, предложения, которые он вносит, это предложения, которые, реализовав их, будут влиять на его жизнь не только сейчас, но уже в долгосрочной перспективе. Очень хочется, чтобы молодежь сегодня осознавала важность этого политического процесса и важность той реформы, которую мы сегодня проводим, в частности Конституции.
На встрече поднимались самые различные вопросы. Подобные диалоги продолжатся во всех регионах Беларуси.
Вадим Гигин: «Молодые люди хотят более активно участвовать в том числе и в политической жизни» – читайте здесь.