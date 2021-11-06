Вадим Гигин: «Молодые люди хотят более активно участвовать в том числе и в политической жизни»

Новости Беларуси. 6 ноября дан старт дискуссионным площадкам «Беларусь будущего» в рамках обсуждения Конституции страны в молодежной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 6 ноября дан старт дискуссионным площадкам «Беларусь будущего» в рамках обсуждения Конституции страны в молодежной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве приглашенного эксперта на площадке выступил председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Когда мы общаемся с молодежью, не что мы им про Конституцию рассказываем, а что молодое поколение ожидает от Основного закона. Мы видим, что в последнее время активизировались различные гражданские инициативы, и такой бурный рост молодежного парламентаризма, который мы наблюдаем, – это одно из проявлений этой обновленной Беларуси. Молодые люди хотят более активно участвовать в том числе и в политической жизни страны. Как я вижу, они ожидают от конституционного процесса расширения таких возможностей.
На круглом столе затронули самые различные вопросы. Обсудили, почему страна занимается внесением изменений в Конституцию, в чем суть предлагаемых новаций и что получит в результате молодежь. По словам молодежных лидеров, диалог продолжится в разных регионах страны, пройдет в студенческих аудиториях. А по итогам обсуждений все идеи молодежи будут собраны и озвучены.