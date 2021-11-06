Вадим Гигин: «Молодые люди хотят более активно участвовать в том числе и в политической жизни»

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Когда мы общаемся с молодежью, не что мы им про Конституцию рассказываем, а что молодое поколение ожидает от Основного закона. Мы видим, что в последнее время активизировались различные гражданские инициативы, и такой бурный рост молодежного парламентаризма, который мы наблюдаем, – это одно из проявлений этой обновленной Беларуси. Молодые люди хотят более активно участвовать в том числе и в политической жизни страны. Как я вижу, они ожидают от конституционного процесса расширения таких возможностей.