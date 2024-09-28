Бешенковичи первыми в Витебской области празднуют «Дажынкi»

Первым в Витебской области «Дажынкi» 28 сентября празднует Бешенковичский район. К приему гостей там готовились основательно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки объектов инфраструктуры городского поселка Бешенковичи буквально видоизменились. Так, в Средней школе № 1 после модернизации открыли стадион, где обустроили индивидуальные площадки для футбола, волейбола, баскетбола. Под навесами разместились уличные тренажеры, зона для воркаута. Для удобства болельщиков установили трибуны.

Мы учимся в этой школе, все уроки физкультуры будут проходить на этом классном стадионе. Раньше была просто трава с бетоном, а сейчас тут баскетбольное поле, футбольное. Короче, теперь все нравится. Площадки новые.

У здания историко-краеведческого музея открыли бюст Героя Советского Союза, первого секретаря подпольного Бешенковичского райкома партии Павла Минаевича Романова. Скульптура дополнила аллею из пяти бронзовых бюстов героев Советского Союза – уроженцев района. Здесь же в город Геленджик Краснодарского края России передали памятные знаки (камни-валуны) в знак совместного подвига белорусов и россиян в годы Великой Отечественной войны.