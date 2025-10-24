Рекордный урожай – Брестская область перешагнула рубеж в 2 млн тонн зерна
Хлеб, как известно, всему голова. С ней же аграрии работали на уборочной: ответственно относились и к количеству, и к качеству собранного урожая. Хлеборобы намолотили свыше 10 миллионов тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 350 тысяч тонн больше, чем в 2024 году. 24 октября в стране определился и второй регион – после Минской области – кому покорился важный рубеж в 2 миллиона тонн. Это Брестская область, где уже убрали 2/3 площадей кукурузы на зерно.
Но еще четверть века назад об этом вряд ли бы осмелились даже мечтать. Поэтапные и выверенные решения главы государства по развитию сельского хозяйства и наращиваю компетенций позволили увеличить валовой сбор зерна более чем в два раза.
Во всем мире принято считать: государство, производящее тонну зерна на человека, обеспечило высокий уровень продовольственной безопасности. Именно на такой показатель вышла Беларусь в последние годы.
Урожай, достойный усилий – репортаж Кристины Протосовицкой.
В Брестской области под уборку на зерно отвели четверть кукурузных площадей, которые в этом году расширили на 30 тысяч гектаров. Намолотили 314 тысяч тонн. И уже позади две трети площадей. Рекордная урожайность – более 90 центнеров с гектара – в Жабинковском, Пружанском и Барановичском районах. Брестские аграрии взяли отметку в 2 миллиона тонн зерна.
Виталий Рудь, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Наша область перешагнула рубеж в 2 миллиона тонн. По видам, 1,5 миллиона – это зерновых заготовлено, 175 тысяч тонн рапса и 314 тысяч тонн зерна кукурузы. 2/3 площадей только убрано, поэтому продолжаем уборочные работы и надеемся на хороший результат.
Сегодня в регионе завершают уборку кукурузы на силос во всех хозяйствах. Треть урожая кукурузного зерна уже расплющили и заложили в рукава для хранения на корм животным.
Мы получаем зерно с поля, по сути дела, а вот это – это уже результат того, что прошло через машину. Это позволяет получать нам дешевый корм. Нам не надо тратиться на сушку и доработку зерна.
Аграрный сектор Брестской области демонстрирует устойчивый рост, что позволяет ритмично загружать перерабатывающие мощности. Наращивают свои возможности в производстве сейчас предприятия в Барановичах, Березе и Бресте. На регион приходится треть республиканского экспорта продовольствия.
Продукция «Сделано в Беларуси» прокладывает себе маршруты через целые континенты и закрепляется на уже традиционных рынках. Например, дилерская сеть позволяет распределять белорусские продукты питания по всей территории России. Как Беларусь готова обеспечивать продовольственную безопасность Союзного государства, накануне увидели представители 30 российских СМИ в рамках пресс-тура.
Лев Комов, издатель, представитель Ассоциации региональных издателей России:
Можно сейчас удариться в экономические показатели. И, действительно, они впечатляют: производство, тоннаж сыров, надои… Но я вам скажу с точки зрения простого человека, воронежца, в Воронеже очень любят белорусские товары. В первую очередь, конечно, товары продовольственные. Молочка пользуется самой большой популярностью. И соотношение цена-качество, пожалуй, самое идеальное. И мне очень хотелось узнать, в чем секрет такой популярности, что стоит за этой этикеткой.
Как региону покорились такие аграрные вершины – смотрите в видео.