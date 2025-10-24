Рекордный урожай – Брестская область перешагнула рубеж в 2 млн тонн зерна

Хлеб, как известно, всему голова. С ней же аграрии работали на уборочной: ответственно относились и к количеству, и к качеству собранного урожая. Хлеборобы намолотили свыше 10 миллионов тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 350 тысяч тонн больше, чем в 2024 году. 24 октября в стране определился и второй регион – после Минской области – кому покорился важный рубеж в 2 миллиона тонн. Это Брестская область, где уже убрали 2/3 площадей кукурузы на зерно.

Но еще четверть века назад об этом вряд ли бы осмелились даже мечтать. Поэтапные и выверенные решения главы государства по развитию сельского хозяйства и наращиваю компетенций позволили увеличить валовой сбор зерна более чем в два раза.

Во всем мире принято считать: государство, производящее тонну зерна на человека, обеспечило высокий уровень продовольственной безопасности. Именно на такой показатель вышла Беларусь в последние годы.