В Германии попытки почтить память советских героев обернулись задержанием 43 человек

Снесенные памятники и штрафы за гвоздику – как и зачем в ЕС борются с памятью о Великой Победе?

Снесенные памятники, уголовное преследование или штраф за то, что пришел к мемориалу, за советскую звезду, за живую гвоздику, – теперь норма. Но просто мешать праздновать Брюсселю показалось недостаточно. В Евросоюзе замахнулись на большее – стереть 9 Мая со страниц календаря.