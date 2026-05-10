В Германии попытки почтить память советских героев обернулись задержанием 43 человек

В Германии попытки почтить память советских героев в День Победы обернулись задержанием 43 человек. Почти две тысячи полицейских выставили у трех парков с мемориалами в немецкой столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Германии попытки почтить память советских героев в День Победы обернулись задержанием 43 человек. Почти две тысячи полицейских выставили у трех парков с мемориалами в немецкой столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее власти Берлина ввели запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы и Советским Союзом. Также под эту меру попали флаги России. Не обошлось 9 Мая в Европе без стычек с проукраинскими активистами. В Барселоне они попытались сорвать шествие «Бессмертного полка». После недолгой потасовки участники акции продолжили путь, а провокаторы поспешили скрыться.