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В Германии попытки почтить память советских героев обернулись задержанием 43 человек

10 мая 2026 13:44
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В Германии попытки почтить память советских героев в День Победы обернулись задержанием 43 человек. Почти две тысячи полицейских выставили у трех парков с мемориалами в немецкой столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии попытки почтить память советских героев обернулись задержанием 43 человек-2

Ранее власти Берлина ввели запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы и Советским Союзом. Также под эту меру попали флаги России. Не обошлось 9 Мая в Европе без стычек с проукраинскими активистами. В Барселоне они попытались сорвать шествие «Бессмертного полка». После недолгой потасовки участники акции продолжили путь, а провокаторы поспешили скрыться.

# Германия # День Победы

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