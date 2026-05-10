Караев: Герб, флаг и гимн объединяют нас и вдохновляют на свершения

В Гродно на площади Ленина прошли торжества ко Дню Государственного флага, герба и гимна Беларуси. В мероприятии приняли участие руководство области, молодежь, ветераны, студенты и жители города, информирует БЕЛТА.

Во время церемонии был поднят государственный флаг и исполнен гимн Беларуси. Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев отметил значение государственных символов как основы единства, независимости и исторической памяти народа. Он подчеркнул связь праздника с Днем Победы и важность сохранения мира и суверенитета страны.

«Пусть любовь к Родине станет вашим компасом, а уважение к традициям и открытость новому помогут добиваться успеха. Герб, флаг и гимн объединяют нас, напоминают о долге перед страной и вдохновляют на свершения. Сохранить независимость можно лишь одним путем: укрепляя мир и созидая будущее», – напутствовал председатель.

На митинге студенты гродненских вузов принесли клятву верности государственным символам Беларуси. Праздничные мероприятия в городе продолжились концертом и исторической реконструкцией освобождения Гродно.

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