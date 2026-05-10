Как в Беларуси заботятся о ветеранах и в чем особая сила наших госсимволов? Разговор с Аллой Смоляк

Как в Беларуси заботятся о ветеранах? Какие патриотические проекты реализуются в стране и за ее пределами? И в чем особая сила наших государственных символов?
Обсудили с гостем программы «Сенат» – членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, председателем Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Аллой Смоляк.
Анастасия Лавринчук, СТВ:
Вы приняли участие в акции «Совет Республики с благодарностью ветеранам». Как в нашей стране заботятся о ветеранах, какая помощь им оказывается и насколько важно для у них внимание, особенно со стороны молодежи?
Алла Смоляк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Конечно, в нашей стране вообще к пожилому человеку отношение трепетное. А если это говорить о ветеранах… Ветераны – это священные люди. Они уникальны тем, что остались живы до этих пор. Мы понимаем, что ветераны очень взрослые пожилые люди. И, конечно же, идя к ветерану, ты переживаешь чувство ответственности. Ты не понимаешь, как поведет твой организм, потому что приходишь, и уже слеза наворачивается на лицо. Понимаешь, что тебе нужно еще говорить слова. Но находишь эти слова, потому что хотелось бы отдать и душу, и сердце. И тот созидательный характер, чем сегодня живет молодежь, патриоты нашей страны. Это подрастающее поколение.
Конечно же, к ветерану мы ходим не одни. И это говорит о том, что передается исторический факт, правда нашей Победы, которую мы завоевали и с честью и достоинством несем. Еще хочу сказать, что ветераны очень пожилые люди, и когда приходишь к ним, хочется спросить, что вам еще сделать, чем вам еще помочь, чтобы вы были счастливы.
Анастасия Лавринчук:
Совет Республики активно участвует в патриотических мероприятиях на международном уровне. Проект «Поезд Памяти» уже не первый год объединяет детей из разных стран бывшего Союза и постоянно расширяет географию. Что он дает детям и какие у него перспективы?
Алла Смоляк:
Эта акция объединяет молодых людей из разных стран, которые являются патриотами, отличниками, победителями различных олимпиад, которые хотели бы узнать больше о других странах. Подружиться, сохранить историческую правду, историческую память в те годы Великой Отечественной войны, понимая как хрупок мир на сегодняшний день.
Мы понимаем, что этот проект будет жив, потому что каждый раз это детки, которые меняются. Каждый раз это другие дети, другие группы. И мы видим, сколько на одно место детей претендует при формировании «Поезда Памяти» в этом году. Это востребованный проект, который будет жить очень-очень долго. Насколько у нас хватит сил, памяти хранить нашу историю, общую историю.
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