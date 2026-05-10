Как в Беларуси заботятся о ветеранах и в чем особая сила наших госсимволов? Разговор с Аллой Смоляк

Анастасия Лавринчук, СТВ: Вы приняли участие в акции «Совет Республики с благодарностью ветеранам». Как в нашей стране заботятся о ветеранах, какая помощь им оказывается и насколько важно для у них внимание, особенно со стороны молодежи?

Как в Беларуси заботятся о ветеранах? Какие патриотические проекты реализуются в стране и за ее пределами? И в чем особая сила наших государственных символов?

Алла Смоляк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Конечно, в нашей стране вообще к пожилому человеку отношение трепетное. А если это говорить о ветеранах… Ветераны – это священные люди. Они уникальны тем, что остались живы до этих пор. Мы понимаем, что ветераны очень взрослые пожилые люди. И, конечно же, идя к ветерану, ты переживаешь чувство ответственности. Ты не понимаешь, как поведет твой организм, потому что приходишь, и уже слеза наворачивается на лицо. Понимаешь, что тебе нужно еще говорить слова. Но находишь эти слова, потому что хотелось бы отдать и душу, и сердце. И тот созидательный характер, чем сегодня живет молодежь, патриоты нашей страны. Это подрастающее поколение.

Конечно же, к ветерану мы ходим не одни. И это говорит о том, что передается исторический факт, правда нашей Победы, которую мы завоевали и с честью и достоинством несем. Еще хочу сказать, что ветераны очень пожилые люди, и когда приходишь к ним, хочется спросить, что вам еще сделать, чем вам еще помочь, чтобы вы были счастливы.

Анастасия Лавринчук:

Совет Республики активно участвует в патриотических мероприятиях на международном уровне. Проект «Поезд Памяти» уже не первый год объединяет детей из разных стран бывшего Союза и постоянно расширяет географию. Что он дает детям и какие у него перспективы?