Есть модель, которой 88 лет! Рассказываем о клубе в Беларуси, где пенсионеров учат ходить по подиуму

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Лариса Заверач, руководитель модельной студии и театра моды «Реальный возраст»:

Я руководитель модельной студии и театра моды «Реальный возраст». У нас студия, где мы обучаем моделей, чтобы они потом были в театре и выступали. У нас есть одна особенность – мы не берем младше, чем 50 лет. Нашей самой возрастной модели 72 года.

В социальном проекте возрастная модель, которой 88 лет. Говорю о социальном проекте, потому что мы много занимаемся социальной работой. У нас два года идут проекты в Октябрьском социальном территориальном центре и в Первомайском.

Когда я пришла рассказать о концепции нашей студии – возрастной моделинг как средство оздоровления. Мы активны, нам некогда думать о возрасте, потому что у нас постоянные мероприятия.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

А в вашем джазе только девушки или есть мужчины?