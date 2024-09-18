Есть модель, которой 88 лет! Рассказываем о клубе в Беларуси, где пенсионеров учат ходить по подиуму

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Лариса Заверач, руководитель модельной студии и театра моды «Реальный возраст»:
Я руководитель модельной студии и театра моды «Реальный возраст». У нас студия, где мы обучаем моделей, чтобы они потом были в театре и выступали. У нас есть одна особенность – мы не берем младше, чем 50 лет. Нашей самой возрастной модели 72 года.
В социальном проекте возрастная модель, которой 88 лет. Говорю о социальном проекте, потому что мы много занимаемся социальной работой. У нас два года идут проекты в Октябрьском социальном территориальном центре и в Первомайском.
Когда я пришла рассказать о концепции нашей студии – возрастной моделинг как средство оздоровления. Мы активны, нам некогда думать о возрасте, потому что у нас постоянные мероприятия.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
А в вашем джазе только девушки или есть мужчины?
Лариса Заверач:
У нас занимаются и мужчины, приходят на обучение. Это дополняет нас всех, потому что все равно мы пришли в этот мир мужчиной и женщиной. Пришло время открыть один большой секрет. Работник телевидения, оператор Валерий Науменко занимался у нас. Приятно приходить на программу, когда мы уже знаем, что есть модели-операторы. За четыре месяца обучения мы очень активно принимаем участие во всех мероприятиях. Это был «Млын», Международный фестиваль «Текстильный букет». Мне нравится, что когда рядом с нами мужчины, то это такая галантность, это так интересно. И сразу все женщины почувствовали себя женщинами, не говоря, сколько нам лет.
Евгений Пустовой:
А на сколько вы себя чувствуете? На 16-18 лет?
Лариса Заверач:
В 18 мы были еще глупые, поэтому на 25.